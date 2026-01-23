Политика,
ЕС решил закупать оружие для боев в Арктике
Саммит ЕС принял решение начать закупки вооружения, пригодного для ведения боевых действий в Арктике, включая ледоколы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она рассказала, что Евросоюз будет укреплять сотрудничество с Гренландией и наращивать инвестиции в нее.
Материал дополняется.
