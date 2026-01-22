Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Видео
В Москве начались переговоры президент Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
От российской стороны в переговорах участвуют также помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев.
Для Уиткоффа это уже седьмой визит в Россию, для Кушнера — второй. Кремль сообщал, что разговор будет касаться урегулирования с Украиной и «других сопутствующих тем».
