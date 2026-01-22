 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Видео

Появились кадры встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Видео
Video

В Москве начались переговоры президент Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

От российской стороны в переговорах участвуют также помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев.

Для Уиткоффа это уже седьмой визит в Россию, для Кушнера — второй. Кремль сообщал, что разговор будет касаться урегулирования с Украиной и «других сопутствующих тем».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Теги
Персоны
Владимир Путин Стив Уиткофф Джаред Кушнер Кремль Украина
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Материалы по теме
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
Политика
Уиткофф прилетел в Москву
Политика
Самолет Уиткоффа вошел в воздушное пространство России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Шмыгаль назвал прошедший день самым сложным для энергосистемы Украины Политика, 00:20
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат Политика, 00:00
В Кремле раскрыли состав делегаций на встрече Путина и Уиткоффа в Кремле Политика, 22 янв, 23:50
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Видео Политика, 22 янв, 23:50
Украинская делегация направилась в ОАЭ на переговоры с Россией и США Политика, 22 янв, 23:48
Кортеж спецпредставителя Трампа в Москве. Видео Политика, 22 янв, 23:43
Мать пловца Свечникова рассказала, когда его тело перевезут в Россию Общество, 22 янв, 23:28
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа Политика, 22 янв, 23:27
Эксперты оценили шансы урегулирования на Украине после новых переговоров Политика, 22 янв, 23:22
Главу управления ФАДН задержали в Москве Общество, 22 янв, 23:15
WSJ узнала о планах США полностью вывести армию из Сирии Политика, 22 янв, 23:11
Экс-глава РАН раскрыл план главных научных разработок на ближайшие 15 лет Общество, 22 янв, 23:10
Илон Маск назвал себя инопланетянином Общество, 22 янв, 23:08
Уиткофф приехал в Кремль Политика, 22 янв, 23:07