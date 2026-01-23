Встреча Путина с американской делегацией в Кремле длится более трех часов
Переговоры российского президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Кремле длятся уже более трех часов.
Американская делегация прилетела в Москву поздним вечером 22 января, Кремль сообщил о начале самой встречи в 23:25 мск.
С российской стороны в переговорах также участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев, а с американской — зять президента США Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) Управления служб общего назначения (GSA) Джош Грюнбаум.
Перед вылетом в Москву Уиткофф выступил с заявлением, что урегулирование украинского конфликта находится на завершающей стадии и свелось к решению лишь «одного вопроса». Он не уточнил, о чем идет речь.
Путин также планирует обсудить с Уиткоффом взнос России в «Совет мира» в размере $1 млрд за счет заблокированных в США российских активов.
