Политика⁠,
0

Трамп cчел интересным предложение Путина о замороженных в США активах

Трамп — о предложении Путина уплатить $1 млрд из замороженных активов: интересно

Американский лидер Дональд Трамп назвал «интересным» предложение российского президента Владимира Путина уплатить взнос за членство в «Совете мира» в размере $1 млрд за счет замороженных в США российских активов. Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One. Трансляция опубликована на YouTube-канале Белого Дома.

«Это очень интересно, — сказал он, комментируя инициативу. — Он заплатит своими средствами. Это замечательно».

Путин предложил передать «Совету мира» $1 млрд замороженных активов
Политика

Соответствующее предложение Путин озвучил накануне на совещании с постоянными членами Совбеза. Остающиеся после этого под заморозкой средства, по его словам, могут быть переданы на восстановление территорий после украинского конфликта.

«Совет мира» — организация, которая, по предложению Трампа, должна урегулировать ситуацию в Газе. Вместе с тем он не исключал и расширения ее функций, из-за чего в Белом доме неофициально не исключали, что она может начать выполнять функции альтернативы ООН, где право вето есть лично у Трампа.

Предложение стать членом организации было адресовано в том числе и России. По сведениям Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном «Совете мира» по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.

Взнос России планируется обсудить 22-23 января в Москве на переговорах Путина с американской делегацией. 

