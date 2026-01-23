Трамп заявил о необходимости уступок со стороны «всех» по Украине

Всем сторонам придется пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Он пообщался с журналистами на борту Air Force One. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

У американского лидера спросили, на какие уступки готов пойти российский президент Владимир Путин, чтобы достичь прекращения конфликта. «Он пойдет на уступки. Все пойдут на уступки, чтобы достичь этого (окончания конфликта. — РБК). Европа будет частью этого. Это [принесет больше пользы] Европе, чем мне, я делаю это больше для Европы, чем для себя. <...> У меня есть возможность добиться этого. Посмотрим, сможем ли мы добиться этого», — сказал Трамп.

Эти слова прозвучали на фоне встречи Путина с американской делегацией в Кремле, которая длится уже почти два часа. Президент США сказал, что будет следить за результатами этих переговоров.

На вопрос о том, приведут ли трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США в ОАЭ, которые пройдут 23 и 24 января, к встрече лидеров этих стран, Трамп отметил, что контакты со всеми сторонами полезны. «Каждый раз, когда мы встречаемся, это хорошо», — добавил он.

По мнению американского лидера, и Путин, и украинский президент Владимир Зеленский, с которым Трамп встречался в Давосе 22 января, хотят «заключить сделку». «Параметры [возможных договоренностей] известны. <...> Мы [с Зеленским] обсуждали то, что обсуждалось на протяжении шести-семи месяцев. Он приехал и сказал, что хочет заключить сделку», — рассказал Трамп о встрече в Швейцарии.

Материал дополняется.