Российские бомбардировщики выполнили пятичасовой полет над водами Балтики

Video

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый пятичасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает Минобороны.

На опубликованных ведомством кадрах виден момент взлета и полет самолетов. Часть видеозаписи снята из кабины пилотов.

Сопровождение обеспечивали экипажи Су-35с и Су-30см, а на отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.

«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметили в Минобороны.

Последний раз бомбардировщики Ту-22м3 выполняли плановый полет над Балтийским морем в декабре, тогда его продолжительность составила пять часов.