В Кремле раскрыли состав делегаций на встрече Путина и Уиткоффа в Кремле
Помощник российского президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев участвуют во встрече с американской делегаций, сообщили в Кремле.
С американской стороны кроме спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера участвует комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) США Джош Грюнбаум.
По словам Уиткоффа, переговоры сейчас идут с опорой на план из 20 пунктов, который совместно разработали США и Украина, с Россией он еще не согласован. По информации Bloomberg, проект нового документа передали Путину в начале января, он успел подготовить к нему замечания.
Материал дополняется
