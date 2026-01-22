 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Кремле раскрыли состав делегаций на встрече Путина и Уиткоффа в Кремле

Кремль: на встрече Путина с делегацией США присутствуют Ушаков и Дмитриев

Помощник российского президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев участвуют во встрече с американской делегаций, сообщили в Кремле.

С американской стороны кроме спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера участвует комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) США Джош Грюнбаум.

По словам Уиткоффа, переговоры сейчас идут с опорой на план из 20 пунктов, который совместно разработали США и Украина, с Россией он еще не согласован. По информации Bloomberg, проект нового документа передали Путину в начале января, он успел подготовить к нему замечания.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Кремль Стив Уиткофф Владимир Путин Кирилл Дмитриев Юрий Ушаков
