Переговоры России и США⁠,
0

В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

Сюжет
Переговоры России и США
В переговорах также участвуют Кушнер, Дмитриев, Ушаков и Джош Грюнбаум. Последний входит в переговорную команду США, встречавшуюся с Дмитриевым в декабре. Также он занят в «Совете мира», куда пригласили Россию

В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
Video

В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, передает Кремль. Встреча посвящена обсуждению последних проектов мирного плана от США.

Ранее Уиткофф уточнил, что на встрече с российским президентом его вновь будет сопровождать Джаред Кушнер, зять американского лидера. В таком же составе они встречались в начале декабря 2025 года.

В Кремле сообщили, что в нынешней встрече также принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев. С американской стороны кроме Уиткоффа и Кушнера в переговорах участвует комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) Управления служб общего назначения (GSA) Джош Грюнбаум.

Последний принимал участие в переговорах американских представителей с Дмитриевым в декабре в Майами. Также Грюнбаум является старшим советником исполнительного комитета «Совета мира», учрежденного президентом США Дональдом Трампом.

Президент России получил приглашение стать членом «Совета мира». Членство в этом органе ограничено тремя годами, однако в случае уплаты взноса в размере $1 млрд оно будет постоянным. Путин говорил, что собирается обсудить с Уиткоффом, в частности, взнос России в «Совет мира».

В преддверии основных переговоров в Москве Стив Уиткофф заявил о твердом намерении США успешно завершить урегулирование украинского конфликта. По его словам, процесс уже вышел на финишную прямую и на данный момент все свелось к решению лишь «одного вопроса».

Информация о визите спецпосланника США в Россию была озвучена в интервью CNBC самим Стивом Уиткоффом. Он сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным запланирована на 22 января. Уиткофф уточнил, что «русские попросили о встрече». Это он счел «очень важным шагом» в переговорном процессе.

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным
Политика
Владимир Путин и Стив&nbsp;Уиткофф

В Кремле заявили, что не намерены комментировать развитие переговорного процесса, особенно в преддверии визита Стива Уиткоффа и его встречи с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков не стал давать оценку словам спецпосланника США о том, что для завершения конфликта осталось решить всего один вопрос, пояснив, что сейчас любые комментарии по переговорному процессу преждевременны.

Как писала Financial Times, члены американской делегации обсудят с Путиным возможность провести трехстороннюю встречу России, Украины и США в ОАЭ 23 и 24 января. Проведение таких переговоров анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, который встречался с Трампом в Давосе. По данным FT, в Абу-Даби Москве предложат «энергетическое перемирие» — прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украиины в обмен на остановку ударов по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

Переговорный процесс урегулирования конфликта России и Украины осложняется рядом разногласий между странами. По данным Bloomberg, Москву не устраивает отсутствие в документе гарантий нерасширения НАТО на восток и нейтрального статуса Украины. Кроме того, Россия настаивает на жестких ограничениях численности и вооружения ВСУ. Также нет ясности относительно вопросов отмены санкций. Позиция России по территориям остается неизменной: Москва настаивает на уходе ВСУ из четырех регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эту установку, озвученную еще летом 2024 года, Владимир Путин вновь подтвердил в конце прошлого года.

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Полина Мартынова, Анастасия Ярославцева
Владимир Путин Стив Уиткофф встреча Россия США
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Джош Грюнбаум
Джош Грюнбаум
комиссар Федеральной службы по закупкам США
1 января 1986 года
