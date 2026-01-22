В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

В переговорах также участвуют Кушнер, Дмитриев, Ушаков и Джош Грюнбаум. Последний входит в переговорную команду США, встречавшуюся с Дмитриевым в декабре. Также он занят в «Совете мира», куда пригласили Россию

В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, передает Кремль. Встреча посвящена обсуждению последних проектов мирного плана от США.

Ранее Уиткофф уточнил, что на встрече с российским президентом его вновь будет сопровождать Джаред Кушнер, зять американского лидера. В таком же составе они встречались в начале декабря 2025 года.

В Кремле сообщили, что в нынешней встрече также принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев. С американской стороны кроме Уиткоффа и Кушнера в переговорах участвует комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) Управления служб общего назначения (GSA) Джош Грюнбаум.

Последний принимал участие в переговорах американских представителей с Дмитриевым в декабре в Майами. Также Грюнбаум является старшим советником исполнительного комитета «Совета мира», учрежденного президентом США Дональдом Трампом.

Президент России получил приглашение стать членом «Совета мира». Членство в этом органе ограничено тремя годами, однако в случае уплаты взноса в размере $1 млрд оно будет постоянным. Путин говорил, что собирается обсудить с Уиткоффом, в частности, взнос России в «Совет мира».

В преддверии основных переговоров в Москве Стив Уиткофф заявил о твердом намерении США успешно завершить урегулирование украинского конфликта. По его словам, процесс уже вышел на финишную прямую и на данный момент все свелось к решению лишь «одного вопроса».

Информация о визите спецпосланника США в Россию была озвучена в интервью CNBC самим Стивом Уиткоффом. Он сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным запланирована на 22 января. Уиткофф уточнил, что «русские попросили о встрече». Это он счел «очень важным шагом» в переговорном процессе.

В Кремле заявили, что не намерены комментировать развитие переговорного процесса, особенно в преддверии визита Стива Уиткоффа и его встречи с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков не стал давать оценку словам спецпосланника США о том, что для завершения конфликта осталось решить всего один вопрос, пояснив, что сейчас любые комментарии по переговорному процессу преждевременны.

Как писала Financial Times, члены американской делегации обсудят с Путиным возможность провести трехстороннюю встречу России, Украины и США в ОАЭ 23 и 24 января. Проведение таких переговоров анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, который встречался с Трампом в Давосе. По данным FT, в Абу-Даби Москве предложат «энергетическое перемирие» — прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украиины в обмен на остановку ударов по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

Переговорный процесс урегулирования конфликта России и Украины осложняется рядом разногласий между странами. По данным Bloomberg, Москву не устраивает отсутствие в документе гарантий нерасширения НАТО на восток и нейтрального статуса Украины. Кроме того, Россия настаивает на жестких ограничениях численности и вооружения ВСУ. Также нет ясности относительно вопросов отмены санкций. Позиция России по территориям остается неизменной: Москва настаивает на уходе ВСУ из четырех регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эту установку, озвученную еще летом 2024 года, Владимир Путин вновь подтвердил в конце прошлого года.