 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Украинская делегация направилась в ОАЭ на переговоры с Россией и США

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины

Украинская делегация уже отправилась в Арабские Эмираты на переговоры с российской и украинской делегациями, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

«Сейчас наша команда направляется в Эмираты для встреч как с американской, так и с российской сторонами. Ожидаем, как это пройдет, и будем определяться со следующими шагами», — написал глава государства в своем телеграм-канале.

Встреча пройдет в Абу-Даби 23 января и продлится два дня. Как со ссылкой на источники писала The Financial Times, украинская и американская делегации планируют предложить российской стороне прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

FT узнала, что США и Украина хотят предложить России на встрече в ОАЭ
Политика
Фото:Ирина Рыбакова / Reuters

Накануне переговоров, 22 января, в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным прибыли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

В этот день также прошла встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Стороны оценили ее положительно, при этом Financial Times назвала встречу «неудачей» и рассказала, что американская и украинская стороны не завершили работу над документами, которые чиновники согласовали перед саммитом, и не подписали их.

В состав делегации в ОАЭ вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Как пишет Axios, со стороны США в переговорах будут участвовать министр армии Дэн Дрисколл, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, а с российской — спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также сотрудники разведки.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Владимир Зеленский Украина ОАЭ США переговоры Россия
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский раскрыл, кто поедет на встречу в ОАЭ от Украины
Политика
FT узнала, что США и Украина хотят предложить России на встрече в ОАЭ
Политика
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
США включили в состав делегации на встрече с Путиным нового чиновника Политика, 00:24
Шмыгаль назвал прошедший день самым сложным для энергосистемы Украины Политика, 00:20
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат Политика, 00:00
В Кремле раскрыли состав делегаций на встрече Путина и Уиткоффа в Кремле Политика, 22 янв, 23:50
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Видео Политика, 22 янв, 23:50
Украинская делегация направилась в ОАЭ на переговоры с Россией и США Политика, 22 янв, 23:48
Кортеж спецпредставителя Трампа в Москве. Видео Политика, 22 янв, 23:43
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Мать пловца Свечникова рассказала, когда его тело перевезут в Россию Общество, 22 янв, 23:28
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа Политика, 22 янв, 23:27
Эксперты оценили шансы урегулирования на Украине после новых переговоров Политика, 22 янв, 23:22
Главу управления ФАДН задержали в Москве Общество, 22 янв, 23:15
WSJ узнала о планах США полностью вывести армию из Сирии Политика, 22 янв, 23:11
Экс-глава РАН раскрыл план главных научных разработок на ближайшие 15 лет Общество, 22 янв, 23:10
Илон Маск назвал себя инопланетянином Общество, 22 янв, 23:08