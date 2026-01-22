Украинская делегация направилась в ОАЭ на переговоры с Россией и США

Украинская делегация уже отправилась в Арабские Эмираты на переговоры с российской и украинской делегациями, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

«Сейчас наша команда направляется в Эмираты для встреч как с американской, так и с российской сторонами. Ожидаем, как это пройдет, и будем определяться со следующими шагами», — написал глава государства в своем телеграм-канале.

Встреча пройдет в Абу-Даби 23 января и продлится два дня. Как со ссылкой на источники писала The Financial Times, украинская и американская делегации планируют предложить российской стороне прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

Накануне переговоров, 22 января, в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным прибыли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

В этот день также прошла встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Стороны оценили ее положительно, при этом Financial Times назвала встречу «неудачей» и рассказала, что американская и украинская стороны не завершили работу над документами, которые чиновники согласовали перед саммитом, и не подписали их.

В состав делегации в ОАЭ вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Как пишет Axios, со стороны США в переговорах будут участвовать министр армии Дэн Дрисколл, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, а с российской — спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также сотрудники разведки.