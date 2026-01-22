Эксперты оценили шансы урегулирования на Украине после новых переговоров

Говорить о том, что стороны стали ближе к урегулированию, пока рано, но если удастся согласовать «технические детали», есть шанс договориться о перемирии в ближайшие месяцы, допустили политологи в эфире программы ЧЭЗ на РБК

Video

По итогам встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе 22 января говорить о том, что российско-украинский конфликт приближается к завершению, не следует, заявили в эфире программы ЧЭЗ на канале РБК политолог Максим Жаров и политолог-американист, преподаватель Института общественных наук РАНХиГС Артемий Атаманенко.

«Я не думаю, что мы стали ближе. Мы находимся примерно там же, где, собственно, были в прошлом году», — считает Жаров. По его словам, риторика спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, заявившего о том, что решение кризиса переходит к завершающей стадии, направлена в первую очередь на поддержание оптимистичного настроя республиканца, чтобы дать понять, что у того «что-то получается в украинском треке».

С тем, что продвижений в урегулировании пока нет, согласен Атаманенко. Комментируя положительные оценки, которые Трамп и Зеленский дали переговорному процессу, политолог отметил, что каких-либо институализированных решений пока нет. «Более того, мы не видим ни одного заявления с российской стороны. И понятно, что без них говорить о каком-либо решении в целом бессмысленно», — подчеркнул он.

С более оптимистичной оценкой выступил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, если будут решены «технические детали», договор о перемирии или прекращении военных действий может появиться к Пасхе. «Будем надеяться. Я думаю, что это реально. Для этого нужно провести встречу Трампа и Путина, и эта встреча готовится», — сказал он.

Говоря о предстоящей встрече президента Владимира Путина с Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Москве, эксперты допустили, что на переговорах будет обсуждаться вопрос территорий, судьба замороженных российских активов и возможность направить часть из них в созданный Трампом «Совет мира».

И Трамп, и Зеленский сообщили, что переговоры в Давосе прошли хорошо, но признали, что прорыва достигнуто не было. Прежде республиканец заявил, что и Путин, и Зеленский хотят заключить сделку, а сам он стремится помочь с разрешением конфликта. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию с Украиной, в том числе на основе предложенного США мирного плана.