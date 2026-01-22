Кортеж спецпредставителя Трампа в Москве. Видео

Video

Кортеж со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером прибыл в Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудят урегулирование на Украине. На кадрах видно, как кортеж движется по Большому Каменному мосту и подъезжает к Кремлю. Автомобиль с американской делегацией сопровождают машины с мигалками.

По словам Уиткоффа, переговоры сейчас идут с опорой на план из 20 пунктов — это документ, который совместно разработали США и Украина, с Россией он еще не согласован. По информации Bloomberg, проект нового документа передали Путину в начале января, он успел подготовить к нему замечания.

Спецпредставитель Трампа также отмечал, что работа над мирным планом по Украине завершена на 90%, однако все урегулирование сводится к «одному вопросу». Украинский лидер Владимир Зеленский позже подтвердил, что речь идет о территориях.

Предыдущие переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным прошли в Кремле 2 декабря 2025 года. О конкретных договоренностях ни Москва, ни Вашингтон не сообщили. При этом помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что помимо мирного плана Москва получила еще четыре документа, которые касаются долгосрочного урегулирования.