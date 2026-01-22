 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Кортеж спецпредставителя Трампа в Москве. Видео

Появились кадры с кортежем спецпредставителя Трампа в Москве
Сюжет
Мирный план по Украине

Кортеж спецпредставителя Трампа в Москве. Видео
Video

Кортеж со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером прибыл в Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудят урегулирование на Украине. На кадрах видно, как кортеж движется по Большому Каменному мосту и подъезжает к Кремлю. Автомобиль с американской делегацией сопровождают машины с мигалками.

По словам Уиткоффа, переговоры сейчас идут с опорой на план из 20 пунктов — это документ, который совместно разработали США и Украина, с Россией он еще не согласован. По информации Bloomberg, проект нового документа передали Путину в начале января, он успел подготовить к нему замечания. 

Самолет Уиткоффа вошел в воздушное пространство России
Политика
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Спецпредставитель Трампа также отмечал, что работа над мирным планом по Украине завершена на 90%, однако все урегулирование сводится к «одному вопросу». Украинский лидер Владимир Зеленский позже подтвердил, что речь идет о территориях

Предыдущие переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным прошли в Кремле 2 декабря 2025 года. О конкретных договоренностях ни Москва, ни Вашингтон не сообщили. При этом помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что помимо мирного плана Москва получила еще четыре документа, которые касаются долгосрочного урегулирования. 

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Джаред Кушнер Стив Уиткофф Москва Кремль переговоры Владимир Путин
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
