Кортеж спецпредставителя Трампа в Москве. Видео
Кортеж со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером прибыл в Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудят урегулирование на Украине. На кадрах видно, как кортеж движется по Большому Каменному мосту и подъезжает к Кремлю. Автомобиль с американской делегацией сопровождают машины с мигалками.
По словам Уиткоффа, переговоры сейчас идут с опорой на план из 20 пунктов — это документ, который совместно разработали США и Украина, с Россией он еще не согласован. По информации Bloomberg, проект нового документа передали Путину в начале января, он успел подготовить к нему замечания.
Спецпредставитель Трампа также отмечал, что работа над мирным планом по Украине завершена на 90%, однако все урегулирование сводится к «одному вопросу». Украинский лидер Владимир Зеленский позже подтвердил, что речь идет о территориях.
Предыдущие переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным прошли в Кремле 2 декабря 2025 года. О конкретных договоренностях ни Москва, ни Вашингтон не сообщили. При этом помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что помимо мирного плана Москва получила еще четыре документа, которые касаются долгосрочного урегулирования.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине