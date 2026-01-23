Аэропорт Пензы приостановил полеты

Аэропорт Пензы приостановил прием и выпуск воздушных рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.

Там отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что в Пензенской области введен план «Ковер», незадолго до этого в регионе объявили беспилотную опасность.

Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на фоне угрозы ударов беспилотниками. В Пензе полеты последний раз приостанавливали в ночь на 20 января, тогда ограничительные меры продержались около трех часов