 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

США включили в состав делегации на встрече с Путиным нового чиновника

В делегацию США для встречи с Путиным вошел чиновник Белого дома Джош Грюнбаум
Сюжет
Переговоры России и США
Комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум впервые участвует во встрече с Путиным. Он был на переговорах с Дмитриевым в декабре. Грюнбаум также занят в «Совете мира»

В переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле с американской стороны впервые участвует комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) Управления служб общего назначения (GSA) Джош Грюнбаум.

На кадрах встречи видно, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф представляет Путину Грюнбаума. «Это Джош», — сказал он, указывая на чиновника.

Также в переговорах участвуют зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.

США включили в состав делегации на встрече с Путиным нового чиновника
Video

Грюнбаум участвовал во встрече американских переговорщиков с Дмитриевым в декабре в Майами. Он подтверждал, что входит в переговорную команду под руководством Уиткоффа. В том же месяце он присутствовал на встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Грюнбаум является старшим советником исполнительного комитета «Совета мира», учрежденного Дональдом Трампом.

Россия получила приглашение стать членом «Совета мира». Членство в этом органе ограничено тремя годами, однако в случае уплаты взноса в размере $1 млрд оно будет постоянным. Путин говорил, что собирается обсудить с Уиткоффом, в частности, взнос России в «Совет мира». Он допускал, что эти средства могут быть выделены из замороженных в США российских активов.

Украинская делегация направилась в ОАЭ на переговоры с Россией и США
Политика

Уиткофф заявлял, что нынешняя встреча в Кремле назначена по запросу российской стороны, что он считает «очень важным шагом» в процессе урегулирования. По словам спецпосланника Трампа, процесс уже вышел на финишную прямую и на данный момент все свелось к решению лишь «одного вопроса». В Кремле отказались давать оценку этому заявлению или комментировать развитие переговорного процесса, отметив, что комментарии на этом этапе преждевременны.

Владимир Зеленский говорил, что единственным нерешенным вопросом в мирном плане остаются территории. Москва настаивает на выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признании этих территорий и Крыма в составе России. Вашингтон предлагает создать демилитаризованную зону. В Киеве допускали заморозку конфликта по текущей линии фронта.

На прошлой встрече Уиткоффа и Кушнера с Путиным в декабре компромисса по территориальному вопросу найдено не было.

По данным Financial Times, американская делегация на нынешней встрече намерена обсудить с Путиным возможность провести трехстороннюю встречу России, Украины и США в ОАЭ 23 и 24 января. Эти переговоры анонсировал Зеленский. Вечером 22 января он сообщил, что украинская делегация отправилась в Эмираты для встречи с представителями США и России.

По сведениям Axios, в этой встрече от российской стороны будут участвовать Дмитриев и сотрудники разведки, а с американской — Уиткофф, Кушнер и министр армии Дэн Дрисколл.

Как писала FT, в Абу-Даби Москве предложат «энергетическое перемирие» — прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины в обмен на остановку ударов по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Джош Грюнбаум Владимир Путин Стив Уиткофф Кирилл Дмитриев Юрий Ушаков переговоры Кремль
Джош Грюнбаум фото
Джош Грюнбаум
комиссар Федеральной службы по закупкам США
1 января 1986 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
В Кремле раскрыли состав делегаций на встрече Путина и Уиткоффа в Кремле
Политика
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
Политика
Кортеж спецпредставителя Трампа в Москве. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Трамп рассказал о единственной трате США на Гренландию Политика, 01:50
Трамп заявил, что параметры сделки по Украине известны и Киев готов к ней Политика, 01:37
Трамп заявил о необходимости уступок со стороны «всех» по Украине Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Российские бомбардировщики выполнили пятичасовой полет над водами Балтики Политика, 00:51
США включили в состав делегации на встрече с Путиным нового чиновника Политика, 00:24
Шмыгаль назвал прошедший день самым сложным для энергосистемы Украины Политика, 00:20
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат Политика, 00:00
В Кремле раскрыли состав делегаций на встрече Путина и Уиткоффа в Кремле Политика, 22 янв, 23:50
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Видео Политика, 22 янв, 23:50
Украинская делегация направилась в ОАЭ на переговоры с Россией и США Политика, 22 янв, 23:48
Кортеж спецпредставителя Трампа в Москве. Видео Политика, 22 янв, 23:43
Мать пловца Свечникова рассказала, когда его тело перевезут в Россию Общество, 22 янв, 23:28
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа Политика, 22 янв, 23:27