В делегацию США для встречи с Путиным вошел чиновник Белого дома Джош Грюнбаум

США включили в состав делегации на встрече с Путиным нового чиновника

Комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум впервые участвует во встрече с Путиным. Он был на переговорах с Дмитриевым в декабре. Грюнбаум также занят в «Совете мира»

В переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле с американской стороны впервые участвует комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) Управления служб общего назначения (GSA) Джош Грюнбаум.

На кадрах встречи видно, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф представляет Путину Грюнбаума. «Это Джош», — сказал он, указывая на чиновника.

Также в переговорах участвуют зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.

Video

Грюнбаум участвовал во встрече американских переговорщиков с Дмитриевым в декабре в Майами. Он подтверждал, что входит в переговорную команду под руководством Уиткоффа. В том же месяце он присутствовал на встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Грюнбаум является старшим советником исполнительного комитета «Совета мира», учрежденного Дональдом Трампом.

Россия получила приглашение стать членом «Совета мира». Членство в этом органе ограничено тремя годами, однако в случае уплаты взноса в размере $1 млрд оно будет постоянным. Путин говорил, что собирается обсудить с Уиткоффом, в частности, взнос России в «Совет мира». Он допускал, что эти средства могут быть выделены из замороженных в США российских активов.

Уиткофф заявлял, что нынешняя встреча в Кремле назначена по запросу российской стороны, что он считает «очень важным шагом» в процессе урегулирования. По словам спецпосланника Трампа, процесс уже вышел на финишную прямую и на данный момент все свелось к решению лишь «одного вопроса». В Кремле отказались давать оценку этому заявлению или комментировать развитие переговорного процесса, отметив, что комментарии на этом этапе преждевременны.

Владимир Зеленский говорил, что единственным нерешенным вопросом в мирном плане остаются территории. Москва настаивает на выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признании этих территорий и Крыма в составе России. Вашингтон предлагает создать демилитаризованную зону. В Киеве допускали заморозку конфликта по текущей линии фронта.

На прошлой встрече Уиткоффа и Кушнера с Путиным в декабре компромисса по территориальному вопросу найдено не было.

По данным Financial Times, американская делегация на нынешней встрече намерена обсудить с Путиным возможность провести трехстороннюю встречу России, Украины и США в ОАЭ 23 и 24 января. Эти переговоры анонсировал Зеленский. Вечером 22 января он сообщил, что украинская делегация отправилась в Эмираты для встречи с представителями США и России.

По сведениям Axios, в этой встрече от российской стороны будут участвовать Дмитриев и сотрудники разведки, а с американской — Уиткофф, Кушнер и министр армии Дэн Дрисколл.

Как писала FT, в Абу-Даби Москве предложат «энергетическое перемирие» — прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины в обмен на остановку ударов по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.