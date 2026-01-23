 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
Трамп рассказал о единственной трате США на Гренландию

Трамп: возведение «Золотого купола» станет единственной тратой США в Гренландии
Претензии США на Гренландию

США и НАТО будут сотрудничать по вопросам безопасности Гренландии, сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One. Трансляция опубликована на YouTube-канале Белого Дома.

«Мы все [США и НАТО] будем работать вместе. Мы будем сотрудничать», — сказал он.

Трамп подтвердил, что американская сторона разместит на острове противоракетную систему «Золотой купол», ранее об этом со ссылкой на два источника писало Axios. Президент уточнил, что строительство системы станет единственной тратой для США.

По словам Трампа, Вашингтон в рамках готовящейся сделки получит права на Гренландию фактически «навсегда». «Мы сможем делать все, что захотим», — отметил он. На вопрос о согласии Дании, чьей автономной территорией является Гренландия, на концепцию соглашения, Трамп ответил, что, по его мнению, она «нравится всем», но обещал рассказать о реакции Копенгагена через «две недели».

Рютте раскрыл шаги НАТО после договоренности с Трампом по Гренландии
Политика
Марк Рютте

21 января Трамп провел встречу с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. По итогам переговоров американский президент сообщил, что не будет вводить пошлины против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в тот же день он заявил, что Штаты не будут использовать военную силу для того, чтобы получить контроль над островом, а Рютте сообщил, что заявил, что НАТО в течение года активизирует усилия по обеспечению безопасности в Арктике

The New York Times со ссылкой на источники писала, что в сделку с США по Гренландии могут войти небольшие участки территории острова. В рамках соглашения Штаты могли бы разместить там военные базы.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп Гренландия США НАТО Золотой купол
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
