Главу управления ФАДН задержали в Москве

Начальника управления ФАДН Разживина задержали по делу о мошенничестве при аренде рабочих помещений. Его обвиняют по двум уголовным статьям, включая мошенничество. Ущерб бюджету от его действий оценивается в 20 млн руб.

Сергей Разживин (Фото: ФАДН России)

В Москве задержан начальник управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергей Разживин, сообщил «Коммерсант». Эту информацию подтвердил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Разживина подозревают в особо крупном мошенничестве ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК). По первой статье максимальное наказание составляет до 10 лет заключения, по второму — четыре года лишения свободы.

По данным силовых структур, Разживин после того, как стал руководителем регионального подразделения ФАДН в Пятигорске в 2023 году, содействовал тому, что ведомство два года арендовало помещения по завышенной стоимости. Арендодателем при этом выступала его близкая знакомая, передает «Коммерсант». Предварительный ущерб федеральному бюджету оценивается в 20 млн руб.

Дело будет рассматривать управление СК по Ставрополью по месту предполагаемого совершения преступления. Там же ему суд изберет фигуранту меру пресечения. В последние месяцы Разживин работал в Москве. Осенью 2025-го он был переведен из Пятигорска в столицу, где возглавил одно из управлений ФАДН.

До работы в агентстве по делам национальностей Разживин был предпринимателем. В частности, до 2021 года он числился управленцем в пяти компаниях, в том числе на территории Ивановской области.