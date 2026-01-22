 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Главу управления ФАДН задержали в Москве

Главу управления ФАДН Разживина задержали по делу о мошенничестве
Начальника управления ФАДН Разживина задержали по делу о мошенничестве при аренде рабочих помещений. Его обвиняют по двум уголовным статьям, включая мошенничество. Ущерб бюджету от его действий оценивается в 20 млн руб.
Сергей Разживин
Сергей Разживин (Фото: ФАДН России)

В Москве задержан начальник управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергей Разживин, сообщил «Коммерсант». Эту информацию подтвердил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Разживина подозревают в особо крупном мошенничестве ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК). По первой статье максимальное наказание составляет до 10 лет заключения, по второму — четыре года лишения свободы.

По данным силовых структур, Разживин после того, как стал руководителем регионального подразделения ФАДН в Пятигорске в 2023 году, содействовал тому, что ведомство два года арендовало помещения по завышенной стоимости. Арендодателем при этом выступала его близкая знакомая, передает «Коммерсант». Предварительный ущерб федеральному бюджету оценивается в 20 млн руб.

Мишустин уволил замглавы агентства по делам национальностей Мишина
Политика

Дело будет рассматривать управление СК по Ставрополью по месту предполагаемого совершения преступления. Там же ему суд изберет фигуранту меру пресечения. В последние месяцы Разживин работал в Москве. Осенью 2025-го он был переведен из Пятигорска в столицу, где возглавил одно из управлений ФАДН.

До работы в агентстве по делам национальностей Разживин был предпринимателем. В частности, до 2021 года он числился управленцем в пяти компаниях, в том числе на территории Ивановской области.

Авторы
Теги
Валерия Доброва, Елена Степанова Елена Степанова
мошенничество Пятигорск ФАДН задержания угловное дело
