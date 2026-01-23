В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

За два года укомплектованность военными медиками достигла 94,5%, эвакуация раненых ускорилась, а очередь на протезы сократилась, написал глава военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин в научном журнале

Фото: Александр Река / ТАСС

За счет модернизации работы медицинских служб вооруженных сил увеличилось число медицинских работников, а также скорость оказания помощи и количество протезирований, написал начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин в статье в январском выпуске «Военно-медицинского журнала», с которой ознакомился РБК.

Число медработников выросло на 10%

Показатель укомплектованности вооруженных сил медиками по итогам 2025 года составил 94,5%, он вырос на 10% за два года, следует из статьи. Как пишет Тришкин, оплата труда медперсонала в организациях вооруженных сил выросла в полтора раза.

Основные усилия направлены на набор персонала в новых соединениях и воинских частях: на территориях Ленинградского, Московского и Центрального военных округов уже сформированы и успешно работают четыре добровольческих медицинских отряда общей численностью больше 500 человек, также планируется создать такие отряды в Южном и Восточном военных округах, отмечает он.

Что касается подготовки медицинских специалистов, Тришкин пишет, что в 2025 году в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова набрали рекордное количество слушателей. Он прогнозирует, что после окончания обучения больше 1 тыс. специалистов пополнят ряды вооруженных сил, а больше 150 из них станут выпускниками ординатуры.

Очередь на протезирование снизилась в пять раз

Число военнослужащих, которым одновременно проводится протезирование, увеличилось в три раза, а очередь на эту манипуляцию снизилась в пять раз. Как указывает Тришкин, этого удалось добиться за счет внедрения новой системы — контракты теперь заключают на предоставление комплексной услуги, а не просто на покупку протеза, которая включает протезирование и функциональную адаптацию военнослужащих, получивших ранение с ампутацией конечности. Для реализации такой программы создали 22 реабилитационных центра на базе госпиталей.

Число военных и их семей, которые прошли оздоровление в санаторно-курортных организациях медслужбы вооруженных сил, также увеличилось до рекордных за последние десять лет показателей. Рост составил 34%, а всего в военных здравницах прошли курс 224 тыс. человек.

Время оказания первой помощи сократилось за счет применения современных индивидуальных средств защиты, а также подготовки военнослужащих по тактической медицине. Тришкин не уточнил конкретные показатели в этой области. В августе заместитель министра обороны Анна Цивилева на заседании коллегии Минобороны сообщила, что время оказания первой помощи сократилось до нескольких минут.

Как проходит медицинская эвакуация Большое внимание в статье уделено совершенствованию эвакуации раненых. В основном их транспортируют в военных санитарных поездах или летучках (разновидность поезда для перевозки больных), так как, в отличие от авиации, они могут передвигаться в неблагоприятных для перелетов погодных условиях. В 2025 году более 70% всех эвакуированных транспортировали по железной дороге, это больше 430 рейсов. Около 20% легкораненых и легко больных военнослужащих эвакуируют в военно-медицинские организации на специально оборудованных автомобилях, но в основном на небольшие расстояния. Для авиационной эвакуации раненых в 2025 году провели 500 рейсов. Уточняется, что сейчас время доставки раненого в госпиталь не превышает 24 часов.

На открытии форума «Огнестрельная рана», который прошел в ноябре, Тришкин сообщил, что почти 36% военнослужащих, которые поступают в военно-медицинские организации, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, и 30–31% — легкой и средней степени тяжести.

По словам Тришкина, на протяжении четырех лет 96–98% военнослужащих, проходивших лечение, готовы вернуться в строй. Он заявил, что таких позитивных данных не было «никогда, ни в какие периоды боевых действий».

Он также сообщил, что только 0,5% поступивших в госпиталь не удается спасти. «Если перевести на простые цифры, из 1 тыс. госпитализированных в медицинскую организацию 995 остаются живыми», — заявил он. На том же форуме Цивилева сообщила, что 92–95% ранений военнослужащих — взрывные и осколочные.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова также сообщила, что в 2024 году в три раза увеличилось число раненых, которых смогли прооперировать на месте боевых действий, и составило 25% от всех тяжелораненых, а в первые месяцы 2022 года этот показатель составлял 8%.

В статье Тришкин также анализирует научный потенциал и применение медицинских технологий для оказания помощи военнослужащим. В 2025 году в работу военных медицинских организаций внедрили 60 новых медицинских технологий по лечению боевых патологий. Завершились исследования, направленные на разработку и апробацию лекарственных средств, повышающих физическую и умственную работоспособность, а руководство по «фармакологической коррекции работоспособности военнослужащих» подготовлено к изданию и отправке в войска. О каких конкретно методах и препаратах идет речь, в статье не уточняется.