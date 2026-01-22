 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мать пловца Свечникова рассказала, когда его тело перевезут в Россию

Мать Свечникова: тело пловца перевезут в Россию 24 января

Тело российского пловца Николая Свечникова планируют перевезти в Россию 24 января, сообщила «РИА Новости» его мать Галина.

«Хотим перевезти 24 января, а похороны пока не знаю когда», — сказала она.

Спортсмен пропал 24 августа 2025 года во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек. Его исчезновение заметили после того, как родственники не смогли связаться с пловцом после завершения спортивного мероприятия.

Николай Свечников
Общество
Николай Свечников

Один из участников заплыва заявил, что Свечников отстал от других пловцов в самом начале соревнования. Его поиски прекратились в октябре 2025 года.

Спустя практически полгода, 20 января, его тело вынесло на берег. Личность Свечникова подтвердил тест ДНК, его тело опознали родители.

