Политика⁠,
0

Трамп заявил, что параметры сделки по Украине известны и Киев готов к ней

Параметры возможной сделки по урегулированию конфликта на Украине известны, Киев готов заключить соглашение, заявил президент США Дональд Трамп на борту Air Force One. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Давосе тот заявил, что хочет «заключить сделку». «Параметры [возможных договоренностей] известны. <...> Мы [с Зеленским] обсуждали то, что обсуждалось на протяжении шести-семи месяцев. Он приехал и сказал, что хочет заключить сделку», — сказал Трамп.

По мнению американского лидера, российский президент Владимир Путин также хочет достичь соглашения об урегулировании конфликта.

Материал дополняется.

