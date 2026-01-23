 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Шмыгаль назвал прошедший день самым сложным для энергосистемы Украины

Шмыгаль: прошедший день был самым сложным для энергосистемы Украины с 2022 года
Сюжет
Военная операция на Украине

Прошедший четверг, 22 января, оказался самым сложным днем для энергосистемы Украины после 2022 года, заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

«Сегодня на Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года. <...> Ситуация сверхтяжелая», — написал он в своем телеграм-канале.

Министр энергетики отметил, что самая напряженная обстановка остается в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях и предупредил, что в сохраняющихся условиях «Укрэнерго» была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений.

Минэнерго Украины сообщило о сложной ситуации с электроснабжением в Киеве
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Днем 22 января Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удар по украинским энергообъектам, использующимся в интересах ВСУ. Как передавало «Суспiльне», за последние сутки взрывы были слышны в Кривом Роге, Днепре и Херсоне.

Последние недели в энергосистеме Украине сохраняется тяжелая ситуация, по словам президента Владимира Зеленского, украинцы находятся без электричества «по 20–30 часов». 16 января на всей территории страны ввели ЧС в энергетике.

20 января без света остались свыше 1 млн киевлян, без тепла — более 4 тыс. многоквартирных домов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

