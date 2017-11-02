Лицензия на изоляцию

Минфин США разъяснил механизм применения новых санкций

Закон о новых санкциях против России обязал власти США следить за тем, чтобы российские граждане и компании, уже находящиеся под санкциями, не получали помощи от иностранцев. Минфин США во вторник разъяснил, что это значит

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США 31 октября опубликовало разъяснения, как будут применяться санкции в отношении иностранных (то есть неамериканских) лиц и компаний, которые помогают проводить сделки в интересах россиян, уже находящихся под санкциями США.

Подписанный президентом Дональдом Трампом в августе закон о расширении антироссийских санкций (CAATSA) ввел целый набор так называемых вторичных санкций — мер против неамериканских лиц, сотрудничающих с запрещенными российскими секторами, проектами и лицами. До этого вторичные санкции были больше характерны для таких санкционных программ, как иранская или северокорейская. Прямая обязанность соблюдать запреты, обусловленные санкциями против России, лежала только на гражданах США, компаниях, организованных по американскому законодательству, и лицах, находящихся на американской территории. Но теперь банки и компании по всему миру рискуют оказаться под санкциями, если они сотрудничают с россиянами из санкционных списков.

Российских SDN изолируют от мира

Закон CAATSA, в частности, обязывает президента США вводить санкции против иностранных финансовых институтов (банки, брокеры, инвестиционные компании, клиринговые дома и т.д.), о которых министру финансов известно, что они содействуют «значимым финансовым транзакциям» в интересах российских лиц, внесенных в санкционный список SDN в связи с конфликтом на Украине. Таким институтам, которые оказали запрещенное содействие начиная с сентября 2017 года, грозит запрет на открытие или ведение корреспондентских счетов в США, то есть фактически изоляция от американской долларовой системы.

Возможность вводить такие ограничения против иностранных банков была уже предусмотрена принятым в конце 2014 года законом в поддержку свободы Украины (UFSA), но прежняя администрация США не собиралась ею пользоваться, а новый закон переводит такие меры в плоскость обязательного. Опубликованные разъяснения OFAC «свидетельствуют о том, что Минфин США рассматривает данные санкции в качестве обязательных и намерен в действительности использовать данную статью в отношении неамериканских банков, которые осуществляют существенные транзакции с российскими лицами, включенными в список блокирующих санкций (SDN)», сказал РБК партнер международной юрфирмы Debevoise & Plimpton в Москве Алан Карташкин.

Госсекретарь США (сейчас — Рекс Тиллерсон) может заблокировать наказание иностранного финансового института за помощь россиянам из списка SDN, если решит, что такое наказание противоречит национальным интересам Соединенных Штатов, говорится в разъяснениях (.pdf) казначейства.

OFAC привело критерии, по которым финансовая транзакция может быть признана «значимой» («существенной», significant), и уточнило, что значит «содействовать» такой транзакции. «Содействие» будет пониматься широко и включает предоставление валюты, финансовых инструментов, ценных бумаг, любую «передачу ценности», а также оказание услуг любого рода, включая предоставление персонала, программного обеспечения, технологий. «Существенность» транзакции будет оцениваться по «совокупности фактов и обстоятельств», OFAC будет смотреть на масштабы, количество и частоту сделок, «характер транзакции», степень осведомленности менеджмента о таких операциях, степень заинтересованности российского лица под санкциями в этих сделках, наличие обманных схем и т.д. Точного критерия по денежной сумме транзакции нет.

В настоящее время в списке SDN числятся 99 российских граждан и организаций, изолированных от американской экономики в наказание за причастность к украинским событиям.

«Семейные» санкции

Закон CAATSA также делает обязательным введение санкций против граждан и компаний за пределами США (foreign persons), которые будут замечены в содействии «существенным транзакциям» в интересах российских лиц, внесенных в санкционные списки в связи с конфликтом на Украине, а также в связи с кибератаками на системы США и попытками вмешательства в американские выборы. В рамках «киберсанкций» в списке SDN оказались ФСБ, ГРУ и несколько российских организаций, которых США считают причастными к разведывательной деятельности. Критерии «существенности» сделки здесь такие же, как в отношении иностранных финансовых институтов.

Отличие заключается в том, что иностранным лицам и компаниям нужно остерегаться не только отношений с фигурантами списка SDN, но и с теми, кто находится под менее жесткими, секторальными санкциями (это крупнейшие нефтяные компании, госбанки и госкорпорации). США могут наказать иностранцев и за то, что они помогают проводить транзакции близким родственникам лица под санкциями (супруги, родители, братья/сестры, дети). А наказание подразумевает блокировку активов в американской юрисдикции.

Иностранные финансовые институты и иностранные лица, которые теперь могут быть наказаны американцами за помощь россиянам из санкционных списков, по определению включают и российские лица. Так, ограничения в отношении корреспондентских счетов в США могут быть введены и против российских банков, которые осуществляют такие транзакции, говорит Алан Карташкин. При этом, отмечает он, OFAC заявило о возможной подготовке списка банков, которые будут подпадать под такие ограничения по аналогии с существующими списками иранских банков.