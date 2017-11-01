Долговая разгрузка

Правительство обещает регионам помощь на 60 млрд рублей

Президент Владимир Путин признал финансовые проблемы наиболее закредитованных регионов, правительство выделит им 60 млрд руб. Мера лишь снизит социальную напряженность, говорят эксперты, а регионы продолжат просить помощи у центра

Фото: Александр Сайганов / Фотобанк Лори

Бюджеты регионов дополнительно получат 60 млрд руб. на погашение коммерческой задолженности, рассказал министр финансов Антон Силуанов на встрече членов правительства с президентом Владимиром Путиным. По словам Силуанова, такой объем средств позволит регионам не увеличивать коммерческую задолженность выше 50% от собственных доходов. Средства планируется распределить в виде бюджетных кредитов, они выдаются под 0,1% годовых.

Общий государственный долг российских регионов на 1 октября составлял 2,212 трлн руб., следует из данных Минфина, при этом объем их задолженности перед банками превышает 541 млрд руб. Сумма 60 млрд руб. из федерального бюджета не изменит ситуацию с долгами, но поможет снять напряженность в отдельных регионах, говорит завкафедрой госрегулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов

Ранее несколько регионов публично заявили о проблемах собственных бюджетов: Карелия объявила о нехватке денег на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году по майским указам президента, Верховный совет Хакасии попросил премьер-министра Дмитрия Медведева оказать финансовую помощь на 28,2 млрд руб. «в связи с потерями доходной части бюджета вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет». Карелия и Хакасия не первый год находятся в числе регионов со сложной финансовой ситуацией, но в России есть и регионы с более тяжелым положением, которые также могут попросить федеральные власти о помощи, указывают опрошенные РБК эксперты.

Какие регионы считать проблемными?

Основной фактор роста долга у большинства регионов — это выполнение майских указов в 2012–2015 годах, говорит старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Александр Шураков. Бюджеты остаются дефицитными, и поэтому большинство регионов не могут снизить уровень долга, говорит он.

Понять степень финансовой устойчивости региона можно только по обширному ряду показателей, указывает ведущий аналитик агентства Moody's Владлен Кузнецов. При этом оценить предварительно положение регионов можно на основании показателей величины долговой нагрузки, стоимости обслуживания долга и сбалансированности бюджета, отмечает он. «Регионы с большой долговой нагрузкой, стоимостью обслуживания долга и слабыми показателями сбалансированности бюджета с большей вероятностью могут столкнуться с трудностями при финансировании дополнительных расходных обязательств», — поясняет Кузнецов. Если долг региона превышает нормативное ограничение в 100% к собственным доходам, то риски кредитоспособности у этого региона будут выше, согласен директор группы суверенных рейтингов S&P Карен Вартапетов.

Для регионов с высокой долговой нагрузкой эмитирование обязательств возможно только при условии высокой доходности для инвесторов, говорит аналитик «Алор Брокера» Кирилл Яковенко. Если нет поддержки из федерального бюджета, регион вынужден брать заем в коммерческом банке, но и там ставка может быть очень высокой в зависимости от рисков дефолта, говорит он.

Кто следующий?

Согласно расчетам Moody's, по итогам 2016 года восемь российских регионов имели долг свыше 100% к собственным доходам (то есть доходам без учета межбюджетных трансфертов). В Мордовии госдолг составлял 176% доходов региона, в Хакасии — 145%, в Костромской области — 143%, в Астраханской — 135%, в Карелии — 115%, в Смоленской области — 113%.

По состоянию на 1 октября текущего года, согласно подсчетам РБК, количество регионов с госдолгом, превышающим собственные доходы (прогноз поступлений за 2017 год), сократилось до шести. У Костромской области государственный долг составляет 172% собственных доходов, у Мордовии — 148,9%, у Хакасии — 138%, у Астраханской области — 114,8%, у Карелии — 103,4%, у Смоленской области — 100,6%.

Министерства финансов этих регионов не ответили на запросы РБК о том, обращались ли их власти за дополнительной финансовой поддержкой из федерального бюджета. В Минфине России и аппарате вице-премьера Дмитрия Козака (курирует регионы) не ответили на вопрос РБК о том, какие еще регионы (кроме Карелии и Хакасии) обратились за поддержкой к федеральным властям.

Пресс-служба Минфина только отметила, что «вопрос повышения сбалансированности бюджетов регионов прорабатывается».

Представитель Козака сказал, что «есть понятное желание любого дотационного региона обратиться за дополнительной финансовой помощью». Минфин и правительство занимаются сводом этих запросов, чтобы выработать единый подход, «а не удовлетворять в ручном режиме все поступающие индивидуальные заявки».

Два из шести наиболее закредитованных регионов уже обратились за поддержкой к федеральным властям, следующими могут стать остальные регионы из списка — Мордовия, Костромская, Архангельская и Смоленская области, предполагает Владимир Климанов.

Откуда взялись проблемы?

Согласно закону о бюджете Мордовии на 2017 год предельный объем госдолга республики запланирован в размере 54,4 млрд руб. На 1 октября долг Мордовии составил 46,76 млрд руб., из них 27,2 млрд руб. — бюджетные кредиты и 9,4 млрд руб. — коммерческие займы.

В последние годы дефицит бюджета Мордовии возник из-за финансовой модели, которую республика сформировала около десяти лет назад, объясняет Климанов. Раньше Мордовия привлекала компании (например, ЮКОС) льготами по налогам. Компании оптимизировали налогообложение, сокращали общие выплаты в бюджетную систему и работали на взаимовыгодных условиях с регионом, объясняет эксперт. Сейчас этот фактор играет против республики — завышенные расходные обязательства остались, а доходы не увеличились.

Также на ситуацию с долгом повлияла активная инвестиционная и социальная политика, которую ведут власти субъекта, на регион возложены обязательства по подготовке к чемпионату мира по футболу, перечисляет Александр Шураков. «В 2017 году бюджет [Мордовии] ожидает поступление более 7,4 млрд руб. доходов от продажи активов, что составляет почти 25% от утвержденных собственных доходов. Но по итогам девяти месяцев доходы от продажи имущества не превышают 30 млн руб.», — указывает эксперт. Региональные власти и раньше завышали ожидания по доходам от продажи активов и, если выручить 7,5 млрд руб. не получится, региону придется сокращать расходы или изыскивать дополнительные финансовые ресурсы, подытоживает он.

Еще один претендент на обращение за федеральной поддержкой — Костромская область. Регион согласно его закону о бюджете в 2017 году планирует получить 23,2 млрд руб. доходов. При этом объем госдолга области на 1 октября составил 26,45 млрд руб., из них 17,63 млрд руб. — по коммерческим кредитам и 7,78 млрд руб. — по бюджетным.

Рост долговой нагрузки Костромской области в основном произошел из-за необходимости выполнения майских указов, говорит Шураков. Также область имеет значительный накопленный долг, который сформировался при прежнем губернаторе — тот создал расширенную систему региональных льгот, указывает Климанов. Система распределения дотаций также играет против областного бюджета, считает он. «У Костромской области высокий уровень бюджетной обеспеченности и, соответственно, низкий объем дотаций. При этом область самая суровая с точки зрения климатических условий в Центральном федеральном округе, с самым рассредоточенным населением, фактически это приближает эту область к северным регионам, но не изменяет систему получения финансовой помощи», — говорит эксперт.

Финансовое состояние бюджета Костромской области может улучшиться, размышляет Александр Шураков: рост налоговых и неналоговых доходов в 2017 году опережает плановую динамику, поэтому фактический дефицит по итогам года может уменьшиться.

Еще один закредитованный регион — Астраханская область — имеет один из наиболее высоких показателей по уровню коммерческих кредитов в структуре госдолга. Регион, согласно данным Минфина, к 1 октября имеет задолженность 4,35 млрд руб. по бюджетным кредитам и 21,4 млрд руб. — перед кредитными организациями. В целом объем госдолга области снижается (на 20% по сравнению с 2016 годом), но все еще превышает 100% собственных доходов. Природа проблем Астраханской области «почти индивидуальная», считает Владимир Климанов: в регионе традиционно был завышен показатель валового регионального продукта (ВРП). В области расположены производства, связанные с «Газпромом», они не генерировали доходы для региона из-за уплаты налогов в составе консолидированных групп налогоплательщиков.

Смоленская область на 1 октября имела госдолг 31,14 млрд руб. (7,6 млрд — коммерческие кредиты, 22,2 млрд — бюджетные), из запланированных 39,1 млрд руб. доходов регион уже получил 30,9 млрд руб., за год отношение задолженности к собственным доходам сократилось на 12 п.п. Финансовая ситуация Смоленской области пока не критическая, размышляет Шураков, за год (октябрь 2016 года к октябрю 2017 года) власти снизили объем долга на 1,8 млрд руб., при этом более половины задолженности (54%, или 16,8 млрд руб.) приходится на суммарный дефицит 2013–2015 годов, указывает он. «К концу года долг может снова увеличиться, так как у многих регионов в декабре пик расходов. Но тем не менее внутри года у Смоленской области достаточно ресурсов, чтобы хотя бы временно снижать объем коммерческого долга и экономить на процентных расходах», — считает он.

Как центр поддерживает регионы

Из федерального бюджета регионам выделяются трансферты, среди них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотации на частичную компенсацию расходов регионов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы по майским указам, дотации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала и дотации на сбалансированность бюджетов отдельных регионов.

Также с 1 января запускается и программа реструктуризации бюджетных кредитов регионам, рассчитанная на семь лет. Как говорил Путин, в первые два года по ней будут предоставляться «максимально льготные условия», когда регионам нужно будет выплачивать каждый год только 5% своего долга. Это позволит им за два года «вызволить» 438 млрд руб.

