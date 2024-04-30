Столкновения в Тбилиси из-за закона об иноагентах. Видео

Появилось видео столкновений протестующих с полицией у парламента в Тбилиси

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Грузинский парламент рассматривал во втором чтении законопроект об иноагентах, к зданию пришли протестующие. Между ними и полицией произошли стычки. Голосование по проекту перенесли на следующий день.