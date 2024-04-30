НХЛ назвала тройку претендентов на приз лучшему новичку сезона

Бедард, Хьюз и Фабер — тройка претендентов на приз лучшему новичку сезона в НХЛ

В число финалистов включены нападающий Коннор Бедард («Чикаго»), а также защитники Брок Фабер («Миннесота») и Люк Хьюз («Нью-Джерси»)

Коннор Бедард (Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports / Reuters)

НХЛ на своем сайте объявила трех претендентов на «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему хоккеисту, который провел первый сезон в лиге.

В топ-3 попали форвард «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард, защитник «Нью-Джерси Девилз» Люк Хьюиз, а также другой игрок обороны, Брок Фабер из «Миннесоты Уайлд».

18-летний Бедард стал в прошедшем регулярном чемпионате лучшим бомбардиром среди новичков, набрав 61 (22+39) очко в 68 матчах

На счету 20-летнего Хьюза 82 матча и 47 (9+38) очков, 21-летнего Фабера — 82 игры и 47 (8+39) очков.

Из российских новичков девятое место в списке бомбардиров занял форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, набравший 34 (18+16) очка в 75 встречах.