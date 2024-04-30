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Политика ,  
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Премьер Грузии обвинил президента Зурабишвили в предательстве страны

Премьер Кобахидзе: президент Грузии Зурабишвили является предателем страны
Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предала свою страну, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая перед военными на церемонии в честь Дня Сил обороны Грузии.

Перед выступлением Кобахидзе поздоровался со спикером парламента, мэром Тбилиси, офицерами и др., кроме Зурабишвили, которая выступила до него.

«В своем приветствии я намеренно опустил предыдущего оратора. Я не буду оскорблять грузинскую армию, комментируя ее политические заявления, совершенно не соответствующие сегодняшнему событию и высокому рангу президента. За нарушение Конституции и предательство страны каждый будет отвечать перед Богом», — заявил премьер-министр. Его слова приводит телеканал Rustavi 2.

Кобахидзе отметил, что Зурабишвили «напрямую предает национальные интересы Грузии», и извинился перед грузинским обществом за то, что «сегодня этот человек называется президентом».

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Фото:parliament.ge

До этого Зурабишвили заявила, что грузинская армия лучше всех знает, кто враг, а кто друг, «кто пытался нас уничтожить и кто помог нам создать современные Силы обороны». Она отметила, что грузинский народ знает, кто является «непрестанным врагом грузинской государственности и независимости, кто боролся против грузинского языка начиная с XIX века». Однако прямо она не сказала, о ком идет речь. В январе Зурабишвили назвала Россию врагом Грузии.

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Теги
Ираклий Кобахидзе Саломе Зурабишвили Грузия предательство
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