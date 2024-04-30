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Площадь пожара в Бурятии выросла до 10 тыс. кв. м

МЧС: пожар в Улан-Удэ локализован на 10 тыс. кв. м
Пожар в Заиграевском районе юго-восточнее Улан-Удэ охватил 20 домов и хозяйственных построек, огонь локализовали. В столице Бурятии причиной пожара в двух микрорайонах мог стать обрыв проводов, заявил Цыденов
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Площадь пожара в Заиграевском районе Бурятии выросла до 10 тыс. кв. м, сообщает МЧС. По данным ведомства, огонь охватил 20 жилых домов и хозяйственных построек, его удалось локализовать.

Район расположен в центральной части Бурятии, юго-восточнее Улан-Удэ. Ранее МЧС сообщало о пожаре в Улан-Удэ на площади 3 тыс. кв м, но позже уточнило, что огонь распространился в районе, примыкающем к столице республики.

Около двух часов назад мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил о пожаре в микрорайоне Бурвод в частном секторе. По его словам, огонь не затронул жилые дома, горят надворные постройки, в городе ввели режим повышенной готовности. Открытое горение ликвидировали на площади 500 кв. м.

Жителей района Улан-Удэ эвакуировали из-за загоревшихся построек
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Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что причиной пожара в Бурводе и в микрорайоне Восточный в Улан-Удэ мог стать обрыв проводов. «Сейчас идет дотушивание. На настоящий момент сгорело на Восточном (СНТ Кирпичник, поселение Дабатуйское, Заиграевского района) 21 строение, дачные дома и надворные постройки. Пострадавших пока нет», — написал он.

Цыденов также призвал жителей республики воздержаться от шашлыков и сжигания мусора, предупредив, что из-за сильного ветра «пожары неизбежны».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Бурятия Улан-Удэ пожары МЧС
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