Волейболисты казанского «Зенита» в 12-й раз выиграли чемпионат России

Казанский «Зенит» в 12-й раз выиграл чемпионат России по волейболу

В финальной серии казанцы второй сезон подряд обыграли московское «Динамо»

Фото: телеграм-канал ВК «Зенит-Казань»

Волейболисты казанского «Зенита» стали чемпионами России в 12-й раз в истории.

Команда одержала победу в финальной серии над московским «Динамо» со счетом 3–0.

Третий матч, который прошел 30 апреля в Москве, казанцы выиграли со счетом 3–1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:20).

«Зенит» стал чемпионом России второй сезон подряд. «Динамо» завоевало серебро в девятый раз и также второй год подряд.

Женский чемпионат России ранее также выиграл казанский клуб — «Динамо — Ак Барс» победил калининградский «Локомотив» в финальной серии.