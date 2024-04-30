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Казанский «Зенит» в 12-й раз выиграл чемпионат России по волейболу

Волейболисты казанского «Зенита» в 12-й раз выиграли чемпионат России
В финальной серии казанцы второй сезон подряд обыграли московское «Динамо»
Фото: телеграм-канал ВК «Зенит-Казань»
Фото: телеграм-канал ВК «Зенит-Казань»

Волейболисты казанского «Зенита» стали чемпионами России в 12-й раз в истории.

Команда одержала победу в финальной серии над московским «Динамо» со счетом 3–0.

Третий матч, который прошел 30 апреля в Москве, казанцы выиграли со счетом 3–1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:20).

Волейболистки «Динамо — Ак Барс» в седьмой раз выиграли чемпионат России
Спорт
Фото:Официальный сайт ЖВК «‎Динамо — Ак Барс» (dinamo-kazan.com)

«Зенит» стал чемпионом России второй сезон подряд. «Динамо» завоевало серебро в девятый раз и также второй год подряд.

Женский чемпионат России ранее также выиграл казанский клуб — «Динамо — Ак Барс» победил калининградский «Локомотив» в финальной серии.

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