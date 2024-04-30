Казанский «Зенит» в 12-й раз выиграл чемпионат России по волейболу
Волейболисты казанского «Зенита» стали чемпионами России в 12-й раз в истории.
Команда одержала победу в финальной серии над московским «Динамо» со счетом 3–0.
Третий матч, который прошел 30 апреля в Москве, казанцы выиграли со счетом 3–1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:20).
«Зенит» стал чемпионом России второй сезон подряд. «Динамо» завоевало серебро в девятый раз и также второй год подряд.
Женский чемпионат России ранее также выиграл казанский клуб — «Динамо — Ак Барс» победил калининградский «Локомотив» в финальной серии.
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