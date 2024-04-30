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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор заблокировал сайт поддержки политзаключенных «Мемориала»

Роскомнадзор заблокировал сайт «Поддержка политзеков. Мемориал»
Проект сообщил, что получил от Роскомнадзора требование удалить информацию, распространяемую с нарушением закона, такой информацией сочли весь его сайт
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта «Поддержка политзеков. Мемориал», следует из данных ведомства (центр «Мемориал» внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирован судом).

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

В телеграм-канале проекта говорится, что накануне регулятор Роскомнадзор обратился к хостеру с требованием удалить информацию, распространяемую с нарушением закона. «Такой информацией РКН счел весь сайт проекта», — отмечают правозащитники.

В конце марта 2024 года в России заблокировали основной сайт «Мемориала».

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«Мемориал» начал работу в России в конце 1980-х, одним из его организаторов и первым почетным председателем был академик Андрей Сахаров. Организация занималась исследованием политических репрессий в СССР.

Верховный суд России ликвидировал «Мемориал» в конце 2021 года. Осенью 2022 года «Мемориал», а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод (признан в России нежелательной оганизайией) стали лауреатами Нобелевской премии мира. В феврале бывшего председателя совета «Мемориала» Олега Орлова (внесен в реестр иноагентов) приговорили к двум с половиной годам колонии по статье о диксредитации армии. Он отрицает обвинения.

Летом 2023 года Роскомнадзор отчитывался, что ограничил доступ к 206 тыс. ресурсов из-за «фейков» о военных действиях на Украине.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
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