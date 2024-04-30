Эстония пообещала не депортировать украинцев призывного возраста
Власти Эстонии не намерены принудительно депортировать на родину украинских мужчин призывного возраста, которые законно проживают на территории страны, сообщила ERR советник отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. В нем предусмотрено ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов. Закон вступит в силу 18 мая, но украинские консульства уже перестали оказывать услуги мужчинам призывного возраста, за исключением оформления документов для возвращения в страну. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина 30 апреля сказала, что правительство не будет насильно возвращать граждан на родину из-за границы.
Викс отметила, что это вопрос, «касающийся государства и его граждан», а эстонское МВД не намерено репатриировать людей, в том числе бежавших от военных действий и «принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации». По словам представителя ведомства, если украинцы не смогут продлить заграничные паспорта, они не смогут путешествовать, но возможность получить или продлить вид на жительство в Эстонии у них останется.
По данным на конец апреля, ВНЖ Эстонии есть у 6,5 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а временную защиту на территории страны получили 31 тыс. украинских беженцев. Reuters со ссылкой на данные Евростата пишет, что по состоянию на январь 2024 года в странах Евросоюза живут около 4,3 млн украинцев, из них около 860 тыс. — взрослые мужчины. Больше всех беженцев приняли Германия и Польша.
Власти Польши считают, что решение о возвращении Украине мужчин призывного возраста из-за границы должно приниматься на уровне Евросоюза. «Я знаю, что идут переговоры между Киевом и Брюсселем, решения на европейском уровне обеспечат полную эффективность этих действий, и мы заинтересованы в этом», — заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш (цитата по Do Rzeczy). Он сказал, что Польша готова помочь Украине, если получит соответствующий запрос.
По словам Косиняка-Камыша, Варшава и ранее предлагала Киеву помощь с возвращением молодых украинцев, уехавших из-за боевых действий. В то же время глава польского МВД Марцин Кервинский заверил, что депортировать людей с просроченными паспортами не будут, и пообещал временную защиту украинским беженцам без документов. С похожим обещанием выступили власти Германии, заявив, что решение приостановить консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста не повлияет на их статус беженцев.
Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр страны Ингрида Шимоните считают, что Вильнюс «в принципе» должен помочь Украине вернуть подлежащих мобилизации мужчин, которые живут за рубежом, однако вопрос нужно решать на уровне ЕС, передавало LRT.
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