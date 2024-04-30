 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Эстония пообещала не депортировать украинцев призывного возраста

В МВД Эстонии пообещали не депортировать украинцев призывного возраста
Сюжет
Военная операция на Украине
Эстония не будет депортировать украинцев, «принадлежащих к целевой группе мобилизации», а люди с просроченными загранпаспортами смогут продлить ВНЖ в стране, заявили в МВД. В Польше призывают к решениям на уровне ЕС
Фото: Jordan Mansfield / Getty Images
Фото: Jordan Mansfield / Getty Images

Власти Эстонии не намерены принудительно депортировать на родину украинских мужчин призывного возраста, которые законно проживают на территории страны, сообщила ERR советник отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. В нем предусмотрено ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов. Закон вступит в силу 18 мая, но украинские консульства уже перестали оказывать услуги мужчинам призывного возраста, за исключением оформления документов для возвращения в страну. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина 30 апреля сказала, что правительство не будет насильно возвращать граждан на родину из-за границы.

Викс отметила, что это вопрос, «касающийся государства и его граждан», а эстонское МВД не намерено репатриировать людей, в том числе бежавших от военных действий и «принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации». По словам представителя ведомства, если украинцы не смогут продлить заграничные паспорта, они не смогут путешествовать, но возможность получить или продлить вид на жительство в Эстонии у них останется.

NYT узнала о давлении США на Украину для ужесточения мобилизации
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

По данным на конец апреля, ВНЖ Эстонии есть у 6,5 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а временную защиту на территории страны получили 31 тыс. украинских беженцев. Reuters со ссылкой на данные Евростата пишет, что по состоянию на январь 2024 года в странах Евросоюза живут около 4,3 млн украинцев, из них около 860 тыс. — взрослые мужчины. Больше всех беженцев приняли Германия и Польша.

Власти Польши считают, что решение о возвращении Украине мужчин призывного возраста из-за границы должно приниматься на уровне Евросоюза. «Я знаю, что идут переговоры между Киевом и Брюсселем, решения на европейском уровне обеспечат полную эффективность этих действий, и мы заинтересованы в этом», — заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш (цитата по Do Rzeczy). Он сказал, что Польша готова помочь Украине, если получит соответствующий запрос.

По словам Косиняка-Камыша, Варшава и ранее предлагала Киеву помощь с возвращением молодых украинцев, уехавших из-за боевых действий. В то же время глава польского МВД Марцин Кервинский заверил, что депортировать людей с просроченными паспортами не будут, и пообещал временную защиту украинским беженцам без документов. С похожим обещанием выступили власти Германии, заявив, что решение приостановить консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста не повлияет на их статус беженцев.

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр страны Ингрида Шимоните считают, что Вильнюс «в принципе» должен помочь Украине вернуть подлежащих мобилизации мужчин, которые живут за рубежом, однако вопрос нужно решать на уровне ЕС, передавало LRT.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эстония Польша Украина мобилизация Призывной возраст Евросоюз
Материалы по теме
Зеленский объяснил снижение возраста мобилизации на Украине
Политика
300 украинцев заблокировали паспортный сервис в Варшаве
Политика
Украинцам призывного возраста запретили консульские услуги за рубежом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Площадь пожара в Бурятии выросла до 10 тыс. кв. м Общество, 21:01
Эстония пообещала не депортировать украинцев призывного возраста Политика, 20:59
В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах Политика, 20:51
РФС указал на ошибки судьи в дерби ЦСКА — «Спартак» Спорт, 20:34
В Белом доме не стали подтверждать уничтожение ракеты ATACMS над Крымом Политика, 20:26
Казанский «Зенит» в 12-й раз выиграл чемпионат России по волейболу Спорт, 20:23
Мангальная зона на даче: из чего строить и как оформить Недвижимость, 20:21
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Нетаньяху пообещал провести операцию в Рафахе с перемирием или без Политика, 19:52
Хачанов проиграл второй ракетке мира на «Мастерсе» в Мадриде Спорт, 19:36
Столтенберг заявил о подорванном доверии Украины к НАТО Политика, 19:35
Один человек погиб в результате пожара от атаки дрона в Курской области Политика, 19:26
В СКА сообщили о желании клуба НХЛ забрать рекордсмена сборной России Спорт, 19:24
НХЛ назвала тройку претендентов на приз лучшему новичку сезона Спорт, 19:06
Роскомнадзор заблокировал сайт поддержки политзаключенных «Мемориала» Технологии и медиа, 18:59