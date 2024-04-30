Эстония пообещала не депортировать украинцев призывного возраста

Эстония не будет депортировать украинцев, «принадлежащих к целевой группе мобилизации», а люди с просроченными загранпаспортами смогут продлить ВНЖ в стране, заявили в МВД. В Польше призывают к решениям на уровне ЕС

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Власти Эстонии не намерены принудительно депортировать на родину украинских мужчин призывного возраста, которые законно проживают на территории страны, сообщила ERR советник отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. В нем предусмотрено ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов. Закон вступит в силу 18 мая, но украинские консульства уже перестали оказывать услуги мужчинам призывного возраста, за исключением оформления документов для возвращения в страну. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина 30 апреля сказала, что правительство не будет насильно возвращать граждан на родину из-за границы.

Викс отметила, что это вопрос, «касающийся государства и его граждан», а эстонское МВД не намерено репатриировать людей, в том числе бежавших от военных действий и «принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации». По словам представителя ведомства, если украинцы не смогут продлить заграничные паспорта, они не смогут путешествовать, но возможность получить или продлить вид на жительство в Эстонии у них останется.

По данным на конец апреля, ВНЖ Эстонии есть у 6,5 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а временную защиту на территории страны получили 31 тыс. украинских беженцев. Reuters со ссылкой на данные Евростата пишет, что по состоянию на январь 2024 года в странах Евросоюза живут около 4,3 млн украинцев, из них около 860 тыс. — взрослые мужчины. Больше всех беженцев приняли Германия и Польша.

Власти Польши считают, что решение о возвращении Украине мужчин призывного возраста из-за границы должно приниматься на уровне Евросоюза. «Я знаю, что идут переговоры между Киевом и Брюсселем, решения на европейском уровне обеспечат полную эффективность этих действий, и мы заинтересованы в этом», — заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш (цитата по Do Rzeczy). Он сказал, что Польша готова помочь Украине, если получит соответствующий запрос.

По словам Косиняка-Камыша, Варшава и ранее предлагала Киеву помощь с возвращением молодых украинцев, уехавших из-за боевых действий. В то же время глава польского МВД Марцин Кервинский заверил, что депортировать людей с просроченными паспортами не будут, и пообещал временную защиту украинским беженцам без документов. С похожим обещанием выступили власти Германии, заявив, что решение приостановить консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста не повлияет на их статус беженцев.

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр страны Ингрида Шимоните считают, что Вильнюс «в принципе» должен помочь Украине вернуть подлежащих мобилизации мужчин, которые живут за рубежом, однако вопрос нужно решать на уровне ЕС, передавало LRT.