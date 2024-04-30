Жителей района Улан-Удэ эвакуировали из-за загоревшихся построек
В микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ загорелись постройки в частном секторе, людей эвакуируют, сообщил мэр города Игорь Шутенков.
«Разворачиваем пункт временного размещения на базе спортивной школы по ул. Кабанская. <...> Тушат возгорание. Идет эвакуация людей», — рассказал Шутенков.
Мэр уточнил, что пожар не коснулся жилых домов — горят надворные постройки, в городе ввели режим повышенной готовности. Работа спасателей ведется по территории всего Бурвода.
На место прибыл глава Бурятии Алексей Цыденов. «Пять пожаров в городе и пригороде. Ураганный ветер. Сейчас на Бурводе. МЧС, ГО ЧС все подняты», — сообщил он и призвал жителей воздержаться от шашлыков и сжигания мусора.
Региональное управление МЧС сообщило, что пожару присвоен повышенный номер сложности, работы по тушению осложняет сильный ветер. В настоящее время открытое горение ликвидировали на площади 500 кв. м, перехода огня на жилые дома не допустили. От МЧС России привлекли 16 человек личного состава и четыре единицы техники.
Днем 30 апреля в микрорайоне Южный в Улан-Удэ загорелась сухая трава. На место выехали пожарные, открытое горение удалось ликвидировать на общей площади 26 га. 29 апреля пожарно-спасательные подразделения МЧС Республики Бурятия 15 раз выезжали на места пожаров из-за неконтролируемого пала сухой травы.
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