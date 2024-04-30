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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Мать погибшего инвалида в «Крокусе» получит выплату

Мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника сможет получить за него выплату
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Максим Вербенин
Максим Вербенин (Фото: Максим Вербенин / VK)

От матери инвалида-колясочника Максима Вербенина, которого не признавали погибшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», приняли заявление на выплату для родственников погибших, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

«Заявление от Алены Вербениной принято сотрудниками департамента <...>, выплаты будут осуществлены в ближайшее время», — уточнили в пресс-службе.

Телеграм-канал RT сообщил, что инвалид-колясочник Максим Вербенин был на концерте в «Крокусе» со своей девушкой Натальей. После того как его застрелили ворвавшиеся в зал вооруженные люди, он упал с коляски и тем самым спас ее.

Мать юноши Алена Вербенина пыталась доказать его смерть, но пожар уничтожил все следы его ДНК. Из-за этого она долгое время не могла получить выплату, которая положена родственникам погибших в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.

В Следственном комитете заявили о «подтвержденных данных» того, что исполнителям теракта поступали деньги и криптовалюта с Украины. Киев заявил о непричастности к теракту.

Мэр Сергей Собянин заявил, что власти Москвы и области окажут поддержку пострадавшим в результате теракта и семьям погибших, в том числе они взяли на себя организацию похорон. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что близким погибших выплатят по 3 млн руб.

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«Крокус Сити Холл» выплата погибшие
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