В Белом доме не стали подтверждать уничтожение ракеты ATACMS над Крымом

Джон Кирби (Фото: Joshua Roberts / Getty Images)

В США не могут подтвердить сообщения о сбитых российскими войсками ракетах ATACMS в районе Крыма, об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

«Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-либо из них (ракет ATACMS. — РБК) были сбиты. Я также не буду приводить конкретных данных о количестве переданных Украине ATACMS», — отметил Кирби (цитата по ТАСС). Он добавил, что число поставленных дальнобойных ракет «существенное».

Днем 30 апреля Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что после ночной атаки ракетами именно этого типа у Симферополя обнаружили неразорвавшиеся суббоеприпасы.

В зависимости от модификации дальность стрельбы может быть разной. К примеру, у базовой версии ATACMS block I (MGM 140A) она составляет только 165 км, а у ATACMS block IIA (MGM 164B) — уже 300 км. Киев просит передать ему модель с максимальной дальностью именно 300 км. В октябре прошлого года украинская армия получила модель на 165 км и применила ее в Запорожской области. Запуск ракет ATACMS можно осуществлять с использованием комплекса HIMARS, но только по одной.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле подчеркивали, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть военную инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ.