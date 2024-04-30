Один человек погиб в результате пожара от атаки дрона в Курской области
Украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В результате возникшего пожара погиб местный житель», — уточнил Старовойт. Он выразил соболезнования его родным и близким.
Курская область днем 30 апреля несколько раз подверглась атакам со стороны Украины. Под обстрел попало село Козино, в результате ранения получили два местных жителя, линия электропередачи оказалась перебита. Из-за повреждения ЛЭП свет частично пропал в селах Локоть и Городище.
Позже Старовойт сообщил, что село Козино снова было обстреляно, одна жительница погибла, другая с травмами попала в больницу.
Село Козино расположено близ границы с Украиной.
С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Чаще всего под обстрелы и атаки беспилотников попадают Курская, Белгородская и Брянская области.
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