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Военная операция на Украине ,  
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Один человек погиб в результате пожара от атаки дрона в Курской области

Старовойт: один человек погиб в результате сброса боеприпаса украинским дроном
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате возникшего пожара погиб местный житель», — уточнил Старовойт. Он выразил соболезнования его родным и близким.

Над Белгородской областью сбили беспилотник
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Курская область днем 30 апреля несколько раз подверглась атакам со стороны Украины. Под обстрел попало село Козино, в результате ранения получили два местных жителя, линия электропередачи оказалась перебита. Из-за повреждения ЛЭП свет частично пропал в селах Локоть и Городище.

Позже Старовойт сообщил, что село Козино снова было обстреляно, одна жительница погибла, другая с травмами попала в больницу.

Село Козино расположено близ границы с Украиной.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Чаще всего под обстрелы и атаки беспилотников попадают Курская, Белгородская и Брянская области.

Один человек погиб в результате пожара от атаки дрона в Курской области
Один человек погиб в результате пожара от атаки дрона в Курской области

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Роман Старовойт Курская область беспилотники Украина
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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