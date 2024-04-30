В СКА сообщили о желании клуба НХЛ забрать рекордсмена сборной России

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал, что руководство клуба находится в контакте с «Филадельфией» по поводу Матвея Мичкова, решение будет принято не позднее конца июня

Матвей Мичков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» очень хочет видеть в своем составе 19-летнего форварда СКА Матвея Мичкова. Об этом «Матч ТВ» заявил председатель совета директоров петербургского клуба Александр Медведев.

«Мы в контакте с «Филадельфией». Руководство «Флайерз» даже не скрывает своего желания, чтобы Матвей к ним приехал и попробовал свои силы в НХЛ. Но если ехать раньше, то нужно иметь положение в контракте, что в том случае, если у «Филадельфии» возникнет искушение отправить его в АХЛ, он будет иметь право вернуться», — сказал Медведев.

У Мичкова еще действует двухлетний контракт со СКА. «И в «Филадельфии» нам отправили свои заверения, что они не пойдут ни на какие нарушения договорных прав», — добавил Медведев.

Тем не менее Медведев не исключил, что Мичков может этим летом отправится в «Филадельфию». «Мы поговорим обо всех вариантах, прежде всего, с ним самим. И поговорим также с руководителями «Филадельфии», с которыми у нас очень хорошие отношения. Думаю, что решение по Мичкову будет не позднее конца июня», — заключил Медведев.

Мичков прошедший сезон провел в аренде в «Сочи», где набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах.

«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером.

Мичков является рекордсменом сборной России. В ноябре 2021 года форвард стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (России/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.