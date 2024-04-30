РФС указал на ошибки судьи в дерби ЦСКА — «Спартак»
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС оценила спорные эпизоды матча между московскими ЦСКА и «Спартаком». Итоги заседания ЭСК опубликованы на сайте РФС.
Встреча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась 25 апреля и завершилась со счетом 0:0. «Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам: неназначение пенальти за игру рукой в штрафной площади ЦСКА, грубое нарушение правил на Манфреде Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка, и спорной желтой карточки защитника Алексиса Дуарте.
ЭКС поставила, что судья Василий Казарцев правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 25-й минуте матча, правильно вынес предупреждение Дуарте на 44-й минуте, но ошибочно не удалил с поля защитника ЦСКА Мойзеса на 88-й минуте.
Решение ЭСК мотивировано тем, что бразилец нарушил правило на Угальде, выраженно наступив открытой стопой на заднюю поверхность икроножной мышцы соперника. «Комиссия единогласно считает, что VAR обязан был пригласить судью к монитору для оценки этого эпизода, а судье после потенциального просмотра данного инцидента у монитора следовало изменить свое первоначальное решение и удалить с поля игрока ЦСКА за серьезное нарушение правил игры», — говорится в решении ЭСК.
«Спартак» набрал 32 очка и занимает четвертое место в таблице РПЛ. У ЦСКА 38 очков и восьмая строчка.
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