Daily Mail узнала о переговорах «Спартака» с бывшим главным тренером МЮ

Московский клуб рассматривал возможность назначения Дэвида Мойеса на пост главного тренера, но шотландец заявил, что в данный момент полностью сосредоточен на работе с «Вест Хэмом»

Дэвид Мойес (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Московский «Спартак» рассматривал вариант с назначением шотландца Дэвида Мойеса на пост главного тренера. Об этом сообщила Daily Mail.

Отмечается, что представители «красно‑белых» связывались с окружением 61-летнего Мойеса и интересовались, готов ли он возглавить «Спартак» летом. Шотландец сейчас возглавляет клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм», его контракт истекает в конце сезона.

Однако Мойес заявил, что не рассматривает такой вариант и в данный момент полностью сосредоточен на работе с «Вест Хэмом».

«Спартак» 14 апреля отправил в отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера стал помощник испанца Владимир Слишкович.

Мойес возглавлял «Вест Хэм» в сезоне 2017/18 и вернулся в клуб в 2019-м. В прошлом сезоне лондонцы стали победителями Лиги конференций. Шотландец также тренировал «Престон Норт Энд», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад» и «Сандерленд».