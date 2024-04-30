Daily Mail узнала о переговорах «Спартака» с бывшим главным тренером МЮ
Московский «Спартак» рассматривал вариант с назначением шотландца Дэвида Мойеса на пост главного тренера. Об этом сообщила Daily Mail.
Отмечается, что представители «красно‑белых» связывались с окружением 61-летнего Мойеса и интересовались, готов ли он возглавить «Спартак» летом. Шотландец сейчас возглавляет клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм», его контракт истекает в конце сезона.
Однако Мойес заявил, что не рассматривает такой вариант и в данный момент полностью сосредоточен на работе с «Вест Хэмом».
«Спартак» 14 апреля отправил в отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера стал помощник испанца Владимир Слишкович.
Мойес возглавлял «Вест Хэм» в сезоне 2017/18 и вернулся в клуб в 2019-м. В прошлом сезоне лондонцы стали победителями Лиги конференций. Шотландец также тренировал «Престон Норт Энд», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад» и «Сандерленд».
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