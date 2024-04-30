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Хачанов проиграл второй ракетке мира на «Мастерсе» в Мадриде

Хачанов выиграл первый сет, но все равно уступил Синнеру на «Мастерсе» в Мадриде
Российский теннисист выиграл в матче четвертого круга у итальянца Янника Синнера первый сет, но уступил в двух следующих
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press)

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

В четвертом круге 27-летний Хачанов, посеянный на турнире под 16-м номером, уступил итальянцу Яннику Синнеру, второй ракетке мира, со счетом 7:5, 3:6, 3:6.

Следующим соперником Синнера будет победитель пары Каспер Рууд (Норвегия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Даниил Медведев впервые в карьере вышел в 1/4 финала «Мастерс» в Мадриде
Спорт
Даниил Медведев

Из россиян в 1/4 финала в Мадриде вышли Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Хачанов занимает 17-е место в мировом рейтинге, на его счету шесть титулов на турнирах ATP.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Карен Хачанов Янник Синнер
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