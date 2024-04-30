Хачанов проиграл второй ракетке мира на «Мастерсе» в Мадриде
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.
В четвертом круге 27-летний Хачанов, посеянный на турнире под 16-м номером, уступил итальянцу Яннику Синнеру, второй ракетке мира, со счетом 7:5, 3:6, 3:6.
Следующим соперником Синнера будет победитель пары Каспер Рууд (Норвегия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Из россиян в 1/4 финала в Мадриде вышли Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Хачанов занимает 17-е место в мировом рейтинге, на его счету шесть титулов на турнирах ATP.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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