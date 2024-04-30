 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Столтенберг заявил о подорванном доверии Украины к НАТО

Столтенберг: доверие Украины к НАТО подорвано из-за задержек с поставкой помощи
Сюжет
Военная операция на Украине
Страны НАТО не исполнили обещаний по поставкам оружия Украине, это отразилось на ситуации на поле боя, заявил Столтенберг. Он призвал пересмотреть координацию международной военной помощи. Москва осуждает поставки Киеву
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Задержки в поставках Украине военной помощи от членов НАТО подорвали доверие Киева к странам блока, считает генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он поговорил с Reuters перед отъездом из украинской столицы, куда приехал накануне, 29 апреля.

Столтенберг считает нужным пересмотреть координацию международной военной помощи Украине и разработать многолетний план, в котором будет четко определен вклад каждого союзника. «Нам нужны более надежные, институциональные рамки для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, большую подотчетность и распределение нагрузки», — сказал он.

Сейчас западные страны координируют помощь Украине на заседаниях контактной группы на военной базе Рамштайн, которые проводятся с весны 2022 года. Столтенберг считает, что НАТО должно играть в процессе более значимую роль: «Это облегчит планирование и прояснит, что мы ждем от каждого союзника».

Столтенберг исключил консенсус по Украине в НАТО в ближайшее время
Политика
Йенс Столтенберг

Генсек НАТО напомнил, что законодателям в США понадобилось почти полгода на то, чтобы согласовать пакет поддержки Украины на $60,64 млрд. Кроме того, Евросоюз передал Киеву меньше артиллерийских боеприпасов, чем было обещано (в марте 2023 года Брюссель обязался поставить Украине 1 млн снарядов в течение года, но к концу февраля, как сообщал президент Владимир Зеленский, его страна получила только 30% от обещанного).

Все это, считает Столтенберг, серьезно повлияло на ситуацию на поле боя; украинские войска, испытывающие недостаток боеприпасов, были вынуждены перейти к обороне. «Конечно, тот факт, что мы не выполнили обещание, подорвал доверие», — сказал генсек. Накануне на совместной пресс-конференции с Зеленским он заявил, что союзники по НАТО «не исполнили того, что обещали в течение последних месяцев», но выразил уверенность, что ситуация изменится.

В Белом доме накануне сообщили, что Украина уже получает вооружения в рамках первого пакета военной помощи после одобрения финансирования со стороны США. По данным Reuters, в него вошли боеприпасы к противотанковым системам TOW и Javelin, боеприпасы для HIMARS, зенитно-ракетные комплексы Stinger, транспортные средства, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и другое вооружение на общую сумму $1 млрд. 23 апреля премьер Британии Риши Сунак пообещал выделить Украине крупнейший в истории королевства пакет на $620 млн, куда войдут ракеты, в том числе Storm Shadow, 400 транспортных средств и 60 катеров.

Российские власти осуждают военную и финансовую поддержку Киева. В Кремле заявили, что одобрение помощи в Вашингтоне «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Йенс Столтенберг НАТО Украина военная помощь поставки оружия
Материалы по теме
Белый дом сообщил о получении Украиной первых вооружений из нового пакета
Политика
США подготовили контракты на оружие для Украины на $6 млрд
Политика
Украина анонсировала «самое сильное» соглашение по безопасности с США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Площадь пожара в Бурятии выросла до 10 тыс. кв. м Общество, 21:01
Эстония пообещала не депортировать украинцев призывного возраста Политика, 20:59
В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах Политика, 20:51
РФС указал на ошибки судьи в дерби ЦСКА — «Спартак» Спорт, 20:34
В Белом доме не стали подтверждать уничтожение ракеты ATACMS над Крымом Политика, 20:26
Казанский «Зенит» в 12-й раз выиграл чемпионат России по волейболу Спорт, 20:23
Мангальная зона на даче: из чего строить и как оформить Недвижимость, 20:21
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Нетаньяху пообещал провести операцию в Рафахе с перемирием или без Политика, 19:52
Хачанов проиграл второй ракетке мира на «Мастерсе» в Мадриде Спорт, 19:36
Столтенберг заявил о подорванном доверии Украины к НАТО Политика, 19:35
Один человек погиб в результате пожара от атаки дрона в Курской области Политика, 19:26
В СКА сообщили о желании клуба НХЛ забрать рекордсмена сборной России Спорт, 19:24
НХЛ назвала тройку претендентов на приз лучшему новичку сезона Спорт, 19:06
Роскомнадзор заблокировал сайт поддержки политзаключенных «Мемориала» Технологии и медиа, 18:59