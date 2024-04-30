Столтенберг заявил о подорванном доверии Украины к НАТО

Страны НАТО не исполнили обещаний по поставкам оружия Украине, это отразилось на ситуации на поле боя, заявил Столтенберг. Он призвал пересмотреть координацию международной военной помощи. Москва осуждает поставки Киеву

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Задержки в поставках Украине военной помощи от членов НАТО подорвали доверие Киева к странам блока, считает генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он поговорил с Reuters перед отъездом из украинской столицы, куда приехал накануне, 29 апреля.

Столтенберг считает нужным пересмотреть координацию международной военной помощи Украине и разработать многолетний план, в котором будет четко определен вклад каждого союзника. «Нам нужны более надежные, институциональные рамки для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, большую подотчетность и распределение нагрузки», — сказал он.

Сейчас западные страны координируют помощь Украине на заседаниях контактной группы на военной базе Рамштайн, которые проводятся с весны 2022 года. Столтенберг считает, что НАТО должно играть в процессе более значимую роль: «Это облегчит планирование и прояснит, что мы ждем от каждого союзника».

Генсек НАТО напомнил, что законодателям в США понадобилось почти полгода на то, чтобы согласовать пакет поддержки Украины на $60,64 млрд. Кроме того, Евросоюз передал Киеву меньше артиллерийских боеприпасов, чем было обещано (в марте 2023 года Брюссель обязался поставить Украине 1 млн снарядов в течение года, но к концу февраля, как сообщал президент Владимир Зеленский, его страна получила только 30% от обещанного).

Все это, считает Столтенберг, серьезно повлияло на ситуацию на поле боя; украинские войска, испытывающие недостаток боеприпасов, были вынуждены перейти к обороне. «Конечно, тот факт, что мы не выполнили обещание, подорвал доверие», — сказал генсек. Накануне на совместной пресс-конференции с Зеленским он заявил, что союзники по НАТО «не исполнили того, что обещали в течение последних месяцев», но выразил уверенность, что ситуация изменится.

В Белом доме накануне сообщили, что Украина уже получает вооружения в рамках первого пакета военной помощи после одобрения финансирования со стороны США. По данным Reuters, в него вошли боеприпасы к противотанковым системам TOW и Javelin, боеприпасы для HIMARS, зенитно-ракетные комплексы Stinger, транспортные средства, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и другое вооружение на общую сумму $1 млрд. 23 апреля премьер Британии Риши Сунак пообещал выделить Украине крупнейший в истории королевства пакет на $620 млн, куда войдут ракеты, в том числе Storm Shadow, 400 транспортных средств и 60 катеров.

Российские власти осуждают военную и финансовую поддержку Киева. В Кремле заявили, что одобрение помощи в Вашингтоне «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев».