Над Белгородской областью сбили еще один дрон
Силы ПВО около 20:00 мск сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны, не уточнив, есть ли разрушения и пострадавшие.
За несколько часов до этого губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что FPV-дрон (First Person View, вид от первого лица) упал в селе Щетиновка. Никто не пострадал, но повреждения получили линия электропередачи и кровля в частном жилом доме.
Ранее в тот же день Минобороны сообщило об уничтожении в регионе еще двух дронов — около 14:00 мск и около 12:00 мск, а Гладков заявил, что ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду.
Помимо того, село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось обстрелу, жители временно остались без света.
Под обстрел попала и Курская область, в селе Козино погибла местная жительница, еще двое пострадали. Позднее дрон сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино, начался пожар, в результате погиб человек.
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