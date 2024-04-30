Над Белгородской областью сбили еще один дрон

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Силы ПВО около 20:00 мск сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны, не уточнив, есть ли разрушения и пострадавшие.

За несколько часов до этого губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что FPV-дрон (First Person View, вид от первого лица) упал в селе Щетиновка. Никто не пострадал, но повреждения получили линия электропередачи и кровля в частном жилом доме.

Ранее в тот же день Минобороны сообщило об уничтожении в регионе еще двух дронов — около 14:00 мск и около 12:00 мск, а Гладков заявил, что ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду.

Помимо того, село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось обстрелу, жители временно остались без света.

Под обстрел попала и Курская область, в селе Козино погибла местная жительница, еще двое пострадали. Позднее дрон сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино, начался пожар, в результате погиб человек.