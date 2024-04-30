Полиция начала задерживать митингующих против закона об иноагентах в Тбилиси

В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Протестующих в Тбилиси у здания парламента начали задерживать, сообщает Rustavi 2. В ходе задержаний полиция использовала перцовые баллончики, ситуация остается напряженной.

Между митингующими и полицейскими начались стычки. Задержаны несколько человек, которые сидели у служебного входа в здание парламента, где проходит акция протеста. Активисты пытались помешать депутатам покинуть здание.

Протестующие против законопроекта об иноагентах в Тбилиси закидали яйцами один из входов в здание парламента, уточняет телеканал.

Депутаты от оппозиции присоединились к протесту после заседания в парламенте. К месту происшествия доставили водометы и другие специальные полицейские машины, из-за акции протеста мобилизовали спецназ. Второе чтение законопроекта об иноагентах перенесли на 1 мая, заседание возобновится в 12:00 (11:00 мск).

В апреле грузинский парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предложенный правящей партией «Грузинская мечта». Он обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации».

«Закон об иноагентах» вызвал массовые акции протеста и столкновения с полицией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на него.

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