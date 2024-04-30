Нетаньяху пообещал провести операцию в Рафахе с перемирием или без

Победа без зачистки города на юге сектора Газа невозможна, считает израильский премьер. Страны G7 предупреждали о катастрофических последствиях для мирного населения

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал провести военную операцию в Рафахе — городе на юге сектора Газа, где находится около 1,5 млн мирных жителей, в большинстве своем беженцы из других регионов страны, — вне зависимости от того, будет заключено мирное соглашение с палестинским движением ХАМАС или нет. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

«Мысль о том, что мы остановим войну до достижения всех ее целей, невозможна. Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны ХАМАС — независимо от того, будет ли соглашение или нет», — сказал Нетаньяху. Он отметил, что это необходимо для достижения «полной победы».

В конце апреля советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вскоре приступит к наземной операции в Рафахе. По мнению израильских властей, в городе скрываются уцелевшие силы ХАМАС.

Власти Израиля анонсировали наступление на «последний оплот» группировки еще в феврале, но пока ограничивались лишь точечными ударами по населенному пункту. Израильские власти планируют эвакуировать гражданских лиц в другие части палестинского эксклава по специальным гуманитарным коридорам.

Против операции выступают международные организации, западные страны и США. По мнению министров иностранных дел «Большой семерки», полномасштабная военная операция в Рафахе приведет к катастрофическим последствиям для мирного населения.