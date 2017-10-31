«Матильда» не показалась

Скандальная картина Алексея Учителя уступила по сборам «Последнему богатырю»

Кампания в СМИ, связанная с фильмом «Матильда», не стимулировала интерес зрителей к нему, свидетельствуют результаты проката. Картина, активно обсуждаемая в медиа почти полгода, собрала за первый уик-энд лишь 225 млн руб.

Алексей Учитель (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Скандальный фильм Алексея Учителя «Матильда» за первый уик-энд проката (26–​29 октября 2017 года) собрал 223–225 млн руб., по предварительной оценке «Бюллетеня кинопрокатчика». У также стартовавшей в прокате в четверг, 26 октября, киносказки «Последний богатырь» кассовые сборы достигли около 430 млн руб., и она стала лидером этих выходных.

Единая федеральная автоматизированная информационная система учета продаж кинобилетов приводит по состоянию на 18:00 мск 30 октября чуть меньшие цифры: 201 млн руб. у «Матильды» и 420 млн руб. у «Последнего богатыря».

Богатырь против императора

Исходя из этих результатов, «Последний богатырь», совместная работа студии Yellow, Black and White и американской Walt Disney Co., стал лидером по сборам первого уик-энда среди российских фильмов с начала 2017 года, «Матильда» показала четвертый результат. На втором месте, по оценке «Бюллетеня кинопрокатчика», находится фильм «Притяжение» Федора Бондарчука (вышел в прокат в январе и за первый уик-энд собрал 408 млн руб.); на третьем — дебютировавший в начале октября «Салют-7» с 256 млн руб. за первые четыре дня.

«Российский зритель... проголосовал рублем за обиженного», — написал в пятницу, 27 октября, Алексей Рязанцев, гендиректор компании «Каро Премьер» — дистрибьютора «Матильды», комментируя сборы за первый день проката. В первый день «Матильда» собрала, по данным прокатчика, почти 41 млн руб. Рязанцев в пятницу заявлял, что прогноз на уик-энд остается неизменным — 300–400 млн руб. «С учетом понимания ядра нашей целевой аудитории четверг не является «фанатским днем», — объяснял Рязанцев. — Наша аудитория придет на фильм в выходные».

В то же время «Бюллетень кинопрокатчика» по итогам первого дня свой прогноз пересмотрел: если накануне премьеры он говорил о возможных сборах на уровне 400 млн руб. за первый уик-энд, то в пятницу — о 260–290 млн руб.

Российские рекорды кинопроката Начиная с 2004 года рекорд по сборам в первый уик-энд среди российских картин принадлежит вышедшему в январе 2014 года фильму «Вий»: кассовые сборы триллера по мотивам произведений Николая Гоголя достигли 603 млн руб., следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». «Последний богатырь» в рейтинге за последние 13 лет занимает пятое место, «Матильда» — 23-е.

Обсуждение против рекламы

И прокатчик, и сам Алексей Учитель подчеркивали, что у «Матильды» нет телевизионной рекламной поддержки, что сказалось на финансовых результатах проката. «В первый уик-энд те, кто хотел сходить, посмотрят​. Но есть еще та часть аудитории «за сорок», которую надо заманить. А заманить ее можно рекламой и какими-то популярными передачами, где сидят актеры из фильма и рассказывают что-то интересное», — пояснял режиссер.

Связанная с фильмом про отношения цесаревича Николая и балерины Матильды Кшесинской кампания в СМИ стоила рекламных роликов на федеральном ТВ, но реклама — не единственное условие для успеха фильма, отмечает гендиректор «Всемирных русских студий» Юрий Сапронов.

Согласно подсчетам «Медиалогии», сделанным специально для РБК, ни у одной картины, попавшей в лидеры российского проката начиная с 2004 года, не было такого количества упоминаний в российских СМИ, как у фильма Учителя. В октябре 2017 года, в премьерный месяц, про «Матильду» в том или ином контексте СМИ сообщили 25,2 тыс. раз. За полгода до премьеры количество упоминаний «Матильды» превысило 97 тыс. раз, следует из данных «Медиалогии», полученных на основе анализа более 42 тыс. источников.

При этом «Последний богатырь» в октябре упоминался в СМИ лишь 1,1 тыс. раз, за полгода до премьеры — 1,7 тыс. Показатели «Вия» за месяц до премьеры в 2014-м — около 1,3 тыс. упоминаний, за полгода — почти 2,6 тыс.

Успешные сборы на старте могут иметь место и при относительно небольшом внимании к кинофильму со стороны СМИ. Комедия «Наша Russia. Яйца судьбы» за полгода до премьеры, состоявшейся в январе 2010-го, упоминалась в СМИ лишь 401 раз, но при этом собрала в первый уик-энд 375 млн руб.

Критическую кампанию в отношении «Матильды» инициировала депутат Госдумы Наталья Поклонская, по мнению которой фильм Алексея Учителя является «антиисторической подделкой». Против картины выступили и православные сообщества (Николай II был в 2000 году причислен Русской православной церковью к лику страстотерпцев).

«Фильм выходит в уникальной ситуации, когда в результате полугодовой истерики... [вокруг картины] сформированы, с одной стороны, высочайшие ожидания, с другой — эти ожидания неправильные, — обращал внимание в пятницу продюсер Игорь Мишин. — Масса людей идут смотреть совсем другое кино — историческую драму, самодержавно-православный трэш. Но ни того, ни другого они в итоге не получают, поскольку этот фильм — сказка, «Дисней» для взрослых. И в этом смысле очень много негативных отзывов и негативного «сарафана».



На сайте «Кинопоиск» средний рейтинг «Матильды» по состоянию на 30 октября составил около 6 баллов — так оценили по 10-балльной шкале картину почти 4,8 тыс. пользователей сервиса. Показатель «Последнего богатыря» — 7,2 балла на основе отзывов примерно 2,2 тыс. пользователей.