Спасатели эвакуировали на Эльбрусе двух альпинистов
Спасатели спустили двух покорявших Эльбрус альпинистов с высоты 5 тыс. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
Мужчины совершали восхождение на гору в Кабардино-Балкарии.
«На высоте 5 тыс. м туристов застал снегопад, из-за плохой видимости самостоятельно вернуться не могли», — говорится в сообщении МЧС.
Альпинистов спустили к палаточному лагерю на высоте 3,8 тыс. м. От медицинской помощи мужчины отказались. В МЧС отметили, что туристы не регистрировали свой маршрут в ведомстве.
В МЧС периодически сообщают о спасении альпинистов на Эльбрусе. В феврале 2024 года спасатели помогли спуститься двум альпинистам. Туристка с гидом застряли на высоте 5 тыс. м, они получили обморожение конечностей. Пострадавших доставили на станцию «Гара-Баши» на высоте 3,8 тыс. м.
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