Глава Курской области сообщил об обстреле нескольких сел региона
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 12 точек на территории Курской области 4 мая, заявил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
В частности, были атакованы села Локоть, Козино, Плехово, Гуево, а также пункты пропуска «Теткино», «Суджа», сообщил глава области.
В Гуево дом получил повреждения, в Козино ремонт необходим двум домам, в селе также нарушено газоснабжение. По словам Старовойта, собственникам окажут помощь.
Кроме того, над территорией Суджанского района области сбили девять дронов. Несколько беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, отметил губернатор.
В Курской области регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов со стороны ВСУ. В частности, утром 4 мая под обстрел попало село Коровяковка. Повреждения получили пять домовладений, личный трактор, грузовой и легковой автомобили. В селе Успеновка в результате атаки загорелись два дома.
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