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Военная операция на Украине ,  
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Глава Курской области сообщил об обстреле нескольких сел региона

Глава Курской области Старовойт: несколько сел региона попали под обстрел
Сюжет
Военная операция на Украине
Успеновка
Успеновка (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 12 точек на территории Курской области 4 мая, заявил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

В частности, были атакованы села Локоть, Козино, Плехово, Гуево, а также пункты пропуска «Теткино», «Суджа», сообщил глава области.

В Гуево дом получил повреждения, в Козино ремонт необходим двум домам, в селе также нарушено газоснабжение. По словам Старовойта, собственникам окажут помощь.

Кроме того, над территорией Суджанского района области сбили девять дронов. Несколько беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, отметил губернатор.

В Курской области в результате обстрела Успеновки загорелись два дома
Политика
Фото:gubernator_46 / Telegram

В Курской области регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов со стороны ВСУ. В частности, утром 4 мая под обстрел попало село Коровяковка. Повреждения получили пять домовладений, личный трактор, грузовой и легковой автомобили. В селе Успеновка в результате атаки загорелись два дома.

Глава Курской области сообщил об обстреле нескольких сел региона
Глава Курской области сообщил об обстреле нескольких сел региона

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Военная операция на Украине Роман Старовойт обстрел Курская область
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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