В Сумах прогремели взрывы
В Сумах был слышен взрыв, пишут «Суспільне» и «Украинская правда» в телеграм-каналах.
Позднее «РБК-Украина» сообщила еще об одном взрыве в городе.
В Сумской области объявлялась воздушная тревога. Сейчас сигнал тревоги повторно зазвучал в Кировоградской и Днепропетровской областях.
Вечером в Харькове четвертый раз за сутки прогремели взрывы.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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