В Сумах прогремели взрывы

В Сумах был слышен взрыв, пишут «Суспільне» и «Украинская правда» в телеграм-каналах.

Позднее «РБК-Украина» сообщила еще об одном взрыве в городе.

В Сумской области объявлялась воздушная тревога. Сейчас сигнал тревоги повторно зазвучал в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Вечером в Харькове четвертый раз за сутки прогремели взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.