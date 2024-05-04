На севере Москвы произошла стрельба
Мужчина отрыл стрельбу возле одного из домов на Коровинском шоссе на севере Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.
По предварительным данным, между тремя местными жителями произошел конфликт, который перерос в потасовку. Один из участников выстрелил из травматического оружия и скрылся. Позднее его задержали. Заведено дело о хулиганстве (ст. 213 УК).
Как сообщили в полиции, никто не пострадал, двух других участников конфликта доставили в отдел для разбирательства.
Телеканал РЕН и агентство «Москва» ранее сообщали о двух пострадавших. По данным агентства, огонь открыл мужчина с бородой, одетый во все черное.
14 февраля стрельба произошла рядом с отелем «Золотое кольцо» на улице Плющиха в центре Москвы, ее причиной стал конфликт из-за ДТП. Телеграм-канал Baza сообщал, что пострадали три человека. Стрелявшего задержали.
Несколько дней спустя москвич открыл стрельбу около бара «Депо» в центре столицы. Как рассказали источники РБК, он отдыхал в баре с друзьями и пил алкоголь, а стрелять начал, чтобы впечатлить девушек.
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