На севере Москвы произошла стрельба

Между тремя жителями дома на Коровинском шоссе произошел конфликт, один из них открыл стрельбу из травматического оружия, он задержан. По данным полиции, никто не пострадал

Мужчина отрыл стрельбу возле одного из домов на Коровинском шоссе на севере Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

По предварительным данным, между тремя местными жителями произошел конфликт, который перерос в потасовку. Один из участников выстрелил из травматического оружия и скрылся. Позднее его задержали. Заведено дело о хулиганстве (ст. 213 УК).

Как сообщили в полиции, никто не пострадал, двух других участников конфликта доставили в отдел для разбирательства.

Телеканал РЕН и агентство «Москва» ранее сообщали о двух пострадавших. По данным агентства, огонь открыл мужчина с бородой, одетый во все черное.

14 февраля стрельба произошла рядом с отелем «Золотое кольцо» на улице Плющиха в центре Москвы, ее причиной стал конфликт из-за ДТП. Телеграм-канал Baza сообщал, что пострадали три человека. Стрелявшего задержали.

Несколько дней спустя москвич открыл стрельбу около бара «Депо» в центре столицы. Как рассказали источники РБК, он отдыхал в баре с друзьями и пил алкоголь, а стрелять начал, чтобы впечатлить девушек.