В Сербии нашли троих потерявшихся в горах россиян
Заблудившихся в районе гор Каблар на западе Сербии россиян нашли, сообщила пресс-служба МВД республики в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).
Туристов обнаружили сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города Чачака. По данным новостного портала Telegraf, две девушки и молодой человек сошли с тропы в горах и заблудились. Место, где потерялись туристы, является труднодоступным, сообщил Telegraf.
4 мая спасатели эвакуировали двух альпинистов на Эльбрусе. На высоте 5 тыс. м их застал снегопад, из-за плохой видимости они не смогли спуститься. Альпинистов доставили в палаточный лагерь на высоте 3,8 тыс. м. От медицинской помощи они отказались. В МЧС отметили, что альпинисты не регистрировали свой маршрут.
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