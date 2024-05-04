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В Сербии нашли троих потерявшихся в горах россиян

В Сербии нашли троих заблудившихся в горах россиян

Заблудившихся в районе гор Каблар на западе Сербии россиян нашли, сообщила пресс-служба МВД республики в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

Туристов обнаружили сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города Чачака. По данным новостного портала Telegraf, две девушки и молодой человек сошли с тропы в горах и заблудились. Место, где потерялись туристы, является труднодоступным, сообщил Telegraf.

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Фото:Nemanja Cabric / XinHua / Global Look Press

4 мая спасатели эвакуировали двух альпинистов на Эльбрусе. На высоте 5 тыс. м их застал снегопад, из-за плохой видимости они не смогли спуститься. Альпинистов доставили в палаточный лагерь на высоте 3,8 тыс. м. От медицинской помощи они отказались. В МЧС отметили, что альпинисты не регистрировали свой маршрут.

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