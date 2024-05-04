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Общество ,  
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В Москве сотрудник службы доставки на электровелосипеде сбил ребенка

На западе Москвы сотрудник службы доставки на электровелосипеде сбил ребенка

Работник службы доставки на электровелосипеде сбил восьмилетнюю девочку на улице Ярцевская на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

Курьер скрылся с места аварии, школьницу доставили в больницу, добавили в ведомстве. Выяснение обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура Западного административного округа столицы.

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Летом 2023 года на юго-западе Москвы курьер на самокате сбил шестилетнего мальчика и уехал с места происшествия. Ребенку потребовалась помощь врачей. Позднее курьера арестовали.

Прокуратура завела дело по ч. 1 ст. 268 Уголовного кодекса — нарушение участником движения правил безопасности движения, а также по ч. 5 ст. 327 — использование заведомо подложного документа.

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