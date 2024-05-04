На западе Москвы сотрудник службы доставки на электровелосипеде сбил ребенка

В Москве сотрудник службы доставки на электровелосипеде сбил ребенка

Работник службы доставки на электровелосипеде сбил восьмилетнюю девочку на улице Ярцевская на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

Курьер скрылся с места аварии, школьницу доставили в больницу, добавили в ведомстве. Выяснение обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура Западного административного округа столицы.

Летом 2023 года на юго-западе Москвы курьер на самокате сбил шестилетнего мальчика и уехал с места происшествия. Ребенку потребовалась помощь врачей. Позднее курьера арестовали.

Прокуратура завела дело по ч. 1 ст. 268 Уголовного кодекса — нарушение участником движения правил безопасности движения, а также по ч. 5 ст. 327 — использование заведомо подложного документа.