В Германии неизвестные напали на депутата Европарламента от СДПГ Экке

В Германии неизвестные напали на депутата Европарламента

Маттиас Экке (Фото: Heiko Rebsch / dpa / Global Look Press)

Неизвестные тяжело ранили основного кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выдвинутого на выборы в Европарламент, Маттиаса Экке. По данным телеканала ZDF, на политика напали в Дрездене, когда он расклеивал предвыборные плакаты. Экке избили четверо неизвестных, его госпитализировали. Политику необходима операция.

Расследование нападения проводит оперативный отдел уголовной полиции Германии.

В МВД страны заявили, что если нападение подтвердится, то «этот акт насилия является серьезным нападением на демократию».

Канцлер Олаф Шольц в соцсети Х (Twitter) заявил, что подобные нападения угрожают немецкой демократии. Глава Европарламента Роберта Метсола назвала атаку жестокой и призвала наказать виновных.

Впервые Экке избрали в Европарламент в 2022 году, он готовился к выборам летом 2024 года.

4 мая в Эссене также напали на членов партии «Зеленых». Кая Герингя и его коллегу Рольфа Флисса избили, когда они возвращались после партийного собрания.

Осенью 2023 года в немецком Ингольштадте на предвыборном мероприятии напали на сопредседателя правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллу. Политика госпитализировали. Позднее по подозрению в нападении арестовали двух человек.