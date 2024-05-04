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Покер Холанда принес «Манчестер Сити» шестую подряд победу в АПЛ

Покер Холанда принес «Манчестер Сити» шестую подряд победу в АПЛ
Встреча против «Вулверхэмптона» завершилась со счетом 5:1
Эрлинг Холанд (в центре)
Эрлинг Холанд (в центре) (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Вулверхэмптон» со счетом 5:1 в домашнем матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей покер сделал Эрлинг Холанд (12, 35, 45+3, 54-я минуты). Первый и третий голы норвежец забил с пенальти. Также гол на счету Хулиана Альвареса (85). У проигравших отличился Хван Хи Чан (53).

23-летний Холанд сделал уже шестой хет-трик в АПЛ, ему понадобилось для этого всего 63 матча. В истории лиги больше было только у Уэйна Руни (7), Майкла Оуэна, Гарри Кейна, Тьерри Анри (по 8), Робби Фаулера (9), Алана Ширера (11) и Серхио Агуэро (12).

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«Манчестер Сити» выиграл шестой матч подряд в АПЛ.

«Манчестер Сити» набрал 82 очка в 35 матчах и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Впереди «Арсенал» (83 очка, 36 матчей).

В 37-м туре «Манчестер Сити» 11 мая в гостях сыграет с «Фулхэмом».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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