Покер Холанда принес «Манчестер Сити» шестую подряд победу в АПЛ
Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Вулверхэмптон» со счетом 5:1 в домашнем матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе победителей покер сделал Эрлинг Холанд (12, 35, 45+3, 54-я минуты). Первый и третий голы норвежец забил с пенальти. Также гол на счету Хулиана Альвареса (85). У проигравших отличился Хван Хи Чан (53).
23-летний Холанд сделал уже шестой хет-трик в АПЛ, ему понадобилось для этого всего 63 матча. В истории лиги больше было только у Уэйна Руни (7), Майкла Оуэна, Гарри Кейна, Тьерри Анри (по 8), Робби Фаулера (9), Алана Ширера (11) и Серхио Агуэро (12).
«Манчестер Сити» выиграл шестой матч подряд в АПЛ.
«Манчестер Сити» набрал 82 очка в 35 матчах и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Впереди «Арсенал» (83 очка, 36 матчей).
В 37-м туре «Манчестер Сити» 11 мая в гостях сыграет с «Фулхэмом».
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России