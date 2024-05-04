В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Он призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (в коридоре, ванной, туалете, кладовой), а тех, кто находится на улице, — спуститься в укрытие.
Через несколько минут тревогу отменили.
До этого сирену ракетной опасности в Белгороде запускали днем 4 мая.
Накануне несколько сел в Белгородской области подверглись атаке дронов. В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа беспилотник врезался в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадал мужчина, были повреждены четыре автомобиля. В Шебекино после атаки дроном-камикадзе на газозаправочной станции произошел взрыв, из-за которого загорелся резервуар для хранения газа.
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