В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (в коридоре, ванной, туалете, кладовой), а тех, кто находится на улице, — спуститься в укрытие.

Через несколько минут тревогу отменили.

До этого сирену ракетной опасности в Белгороде запускали днем 4 мая.

Накануне несколько сел в Белгородской области подверглись атаке дронов. В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа беспилотник врезался в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадал мужчина, были повреждены четыре автомобиля. В Шебекино после атаки дроном-камикадзе на газозаправочной станции произошел взрыв, из-за которого загорелся резервуар для хранения газа.